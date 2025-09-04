"El conjuro" cierra la saga con su cuarta entrega

Con la cuarta parte de “El conjuro” como pieza principal, los cines de San Luis comienzan septiembre con buenas opciones y una cartelera sólida armada meses atrás que incluye a “Homo argentum”, “Otro viernes de locos”, “La hora de la desaparición”, “Fórmula 1” y otros éxitos.

La saga de terror llega a su cuarta entrega –que, dicen, será la última- con los investigadores de siempre detrás de otro caso aterrador relacionado a misteriosas criaturas. Pese a que habían prometido no volver a trabajar, los profesionales se ven obligados a resolver su caso final.

Para poner en clima a sus seguidores, Cinemacenter proyectó hace dos semanas las tres películas anteriores, con buena respuesta del público, por lo que se espera que los tickets para la despedida se vendan a buen ritmo.

El cine nacional también estará representado esta semana con “La mujer de la fila”, la nueva película en la que Natalia Oreiro vuelve a trabajar con uno de sus directores favoritos, Benjamín Ávila.

Natalia Oreiro en una cárcel, en "La mujer de la fila".

La actriz uruguaya toma la vida de una mujer de clase media cuya vida cambia de un día para el otro cuando su hijo de 18 años termina preso por un delito menor, que no cometió. Basada en una historia real, la película cuenta la lucha de la protagonista por revertir esa situación.

En “Amores compartidos”, el tercero de los estrenos de la semana, se debate sobre la apertura de las parejas y los límites que restringen esa práctica. Cuando un inocente joven es dejado por su novia, busca refugio en sus mejores amigos, una pareja consolidada que le explica que el secreto de la felicidad está en las relaciones abiertas.

"Amores compartidos", los límites de las parejas abiertas.

Pero todo se complica cuando el abandonado cruza un límite que pone en discusión el amor, la amistad, la apertura, el deseo y la libertad.