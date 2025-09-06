Alegría en la comunidad albina por una decisión histórica de la ONU

La Organización Mundial de la Salud agregó el protector solar FPS50 + a la lista de medicamentos esenciales para las personas con albinismo y respondió con ello a un viejo reclamo de la comunidad que consideró haber alcanzado “un hito histórico”.

“La ONU ha reconocido la importancia de los protectores solares como medicamento esencial para nuestra protección y bienestar", expresaron en Albinismo de San Luis, la entidad que nuclea a los albinos puntanos. La agrupación se visibilizó el año pasado cuando comenzó una campaña para visibilizar las dificultades que tienen para el pleno uso de sus derechos.

Los altos costos de los protectores solares y los lentes que usan son algunos de los problemas que enfrentan. El primero tiene un inicio de soluición.

Por su parte, “la Unión Latinoamericana de Albinismo felicita y reconoce el gran trabajo de la Alianza Global de Albinismo por el trabajo realizado con esta gran iniciativa”.

Entre los requerimientos que diversas organizaciones mundiales le hacían a la OMS, basados en estudios de expertos, le solicitaban que las personas con albinismo, independientemente de dónde vivan, puedan acceder a los protectores solares bloqueadores de los rayos UVA y UVB y comprarlos a precios accesibles u obtenerlos de manera gratuita.

Otras de las inquietudes que han planteado es que cuenten con pruebas periódicas para para la detención y tratamiento del cáncer de piel.