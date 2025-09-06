Un mural de "La Mona" Jiménez anima una esquina de San Luis

A dos semanas de la presentación en Potrero de los Funes de “La Mona” Jiménez, una pared de San Luis tendrá al músico cordobés animando una concurrida esquina. Un mural realizado por Víctor Canaviri colorea el tránsito en la avenida Juan Gilberto Funes, al frente de la Plazoleta de los Halcones.

Desde el viernes, el rostro del histórico cuartetero sonríe con sus anteojos oscuros en una parada de semáforo, bajo la leyenda “No cambiaré, yo te lo juro que nunca cambiaré” y con un sol de fondo.

Otra frase de sus populares canciones se encuentra en uno de los ángulos superiores del retrato: “Soy un muchacho de barrio”.

Junto a Canaviri, reconocido muralista villamercedino que ya retrató a Gustavo Cerati, Félix Máximo María y Mercedes Sosa, entre otros, trabajó también Betiana Sosa.