El SUV más esperado llegó a San Luis: conocé el Volkswagen TERA y por qué es un éxito

San Luis vivió una noche especial con el lanzamiento del Volkswagen TERA, el nuevo SUV que promete revolucionar el segmento compacto. La presentación se realizó en el concesionario Autos Mediterráneos, único representante oficial de la marca en la provincia, y convocó a clientes, medios y autoridades en un evento que combinó tecnología, espectáculo y emoción.

El TERA llega para posicionarse como el nuevo ícono de Volkswagen en un segmento que no para de crecer. Compacto, moderno y con la fuerza de un SUV pensado para cada camino, este vehículo se ubica entre el Polo y el Nivus, ofreciendo una propuesta equilibrada que ya está dando que hablar en toda la región. De hecho, en Brasil, su lanzamiento fue un verdadero fenómeno: en tan solo 50 minutos se registraron más de 12.000 pedidos confirmados, y ese mismo interés hoy se percibe en San Luis.

Durante la noche, el titular de Autos Mediterráneos, Diego Casino, expresó su satisfacción por este paso y destacó la importancia del modelo para la provincia: “Es un día muy especial porque el TERA viene a pelear fuerte en el segmento de mayor crecimiento, el de las SUV pequeñas. Es un vehículo atractivo, moderno y con un precio accesible. Trae toda la tecnología y los niveles de seguridad que un cliente busca en un auto de esta categoría. Para nosotros, como concesionario oficial desde hace más de 16 años en la provincia, es un orgullo acercar esta novedad a todos los puntanos”, afirmó.





Las autoridades de Autos Mediterráneo disfrutaron de la presentación.

Por su parte, Sergio Taraborrelli, gerente zonal de Volkswagen, remarcó la magnitud de la demanda y la expectativa local: “El TERA se lanzó hace muy pocos días y tuvo una aceptación impresionante. Las unidades asignadas a San Luis se agotaron en menos de 20 minutos. Apostamos mucho a este modelo porque sabemos que será un éxito y porque San Luis es un mercado muy importante para la marca, con clientes exigentes que saben valorar la calidad Volkswagen”, comentó.

La voz de los clientes también formó parte de la velada. Una pareja que asistió al evento relató su vínculo con la marca y las razones que los acercaron al TERA: “Compramos la primera edición del T-Cross y nos salió muy bien. Ahora estábamos pensando en cambiar el auto y vinimos para conocer el TERA, ver la presentación y decidirnos”, contaron, mientras recorrían el salón y examinaban el diseño y el interior del vehículo. Su testimonio refleja la confianza que muchos usuarios de la marca depositan en las novedades que hoy llegan al mercado.

El TERA desembarca en la Argentina con cuatro versiones: Trend, Comfort, High y Outfit. La versión Trend ofrece un motor 1.6 MSI de 110 CV con caja manual de cinco marchas; las versiones Comfort, High y Outfit incorporan un motor 1.0 TSI turbo de 101 CV con caja automática Tiptronic de 6 marchas. El equipamiento incluye seis airbags, control electrónico de estabilidad, climatizador digital, sistema multimedia VW Play con pantalla de 10 pulgadas, Active Info Display y faros Full-LED. Las variantes High y Outfit suman asistentes avanzados como frenado autónomo de emergencia (AEB) y control de velocidad crucero adaptativo (ACC), y la línea se completa con detalles estéticos que van desde llantas de aleación de 16” hasta la carrocería bitono y llantas oscurecidas de 17” en la versión Outfit.

Con una calificación de 5 estrellas en las pruebas de Latin NCAP, el TERA combina seguridad, tecnología y diseño para posicionarse como una opción competitiva en el mercado de SUVs compactos. La presentación en Autos Mediterráneos incluyó además un espectáculo a cargo del ballet La Sajurina, fundado y dirigido por Juan Carlos Adorno, sorteos para los asistentes y un show musical de cierre que transformó la noche en una verdadera celebración.

Autos Mediterráneos, con más de 16 años de trayectoria en la provincia, reafirma su compromiso como concesionario integral ofreciendo venta directa, planes de ahorro, servicio de postventa y atención personalizada. Con la llegada del TERA, la marca refuerza su apuesta por acompañar a las familias puntanas con productos y servicios que combinan calidad y valor.

Quienes deseen conocer el nuevo Volkswagen TERA pueden visitar el salón de Autos Mediterráneos, ubicado sobre Ruta 7, y probar por qué este SUV ya comenzó a convertirse en un éxito en todo el país.