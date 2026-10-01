"Esto ya no es una plaza": la decepción de vecinos frente al desastre ambiental de la UPRO

Esta es la voz de una vecina del barrio que está frente a lo que ya no es una plaza en Merlo. No habla como militante ni como técnica. Habla como vecina. Como la que ve todos los días desde su ventana cómo la plaza donde jugaban sus hijos y los hijos de todo el barrio 156 Viviendas, Los Fresnos, 131, 227 y 34 Viviendas, hoy es un predio cerrado de más de 3.000 metros cuadrados, con chapas, obreros y máquinas.

La plaza “Los Fresnos” tenía casi 18 años. La cuidaba un placero vecinal. Tenía juegos, gimnasio al aire libre, cancha de fútbol gratuita, luz, árboles autóctonos y otros arbolitos traídos y plantados por los mismos vecinos que la embellecieron como pudieron. El 30 de agosto se hizo la última barrileteada. El 3 de septiembre la destruyeron sin avisar. Cortaron los juegos y los apilaron en el medio como chatarra.

El sentir es uno solo: decepción. Decepción por el arranque de árboles. Decepción por el desastre de eliminar un espacio de recreación para los vecinos con la sede de una universidad que se podría haber construido en otro lado. Decepción porque no hubo consulta, porque la obra arrancó sin plano, con un croquis, sin estudio de impacto ambiental, sin estudio vial, sin pasar por el Concejo, con la Ordenanza 870 que la protege como espacio verde todavía vigente y con una calle pública tomada y cerrada. Decepción porque la misma comuna que entregó formalmente esa plaza, hoy es el que la destruyó.

Como dice una vecina el progreso en Merlo no va acompañado de la mano del medio ambiente ni tampoco va acompañado del consenso con los vecinos. Y eso está a las claras. No están en contra de la UPRO. Nadie está en contra de la educación. Están en contra de la forma. De que para construir una universidad haya que destruir una plaza que era de los niños. De que para mostrar progreso haya que arrancar árboles. De que para hacer una obra se tenga que cerrar un barrio, colapsar el acceso al Hospital Madre Catalina y dejar a todo un sector sin su lugar de encuentro.

Hoy lo que van a dejar a cambio es una placita lineal, en un rincón entre el gasoducto y la cancha de hockey, con piso de goma, sin piso absorbente, sin cancha, sin árboles grandes. Y dos canchas privadas para la UPRO donde antes había espacio público.

El municipio no contestó ninguna de las notas. Ni el Concejo, ni el Ejecutivo, ni Medio Ambiente, ni los diputados provinciales. La obra sigue. Y los vecinos siguen enfrente, mirando lo que ya no es una plaza.