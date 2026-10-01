Teatro del bueno y música bailable para empezar el mes

JUEVES 1

Unidad teatral

El festival Unido de danza de San Luis empieza en Merlo con dos obras de primer nivel: “En tus ojos”, de la Compañía Flora y “Flan Ravana”, con Laila Sánz inician la acción en el espacio Flora a partir de las 20:30.

La noche llegó

El miedo y la oscuridad son dos de los protagonistas de “Los monstruos van debajo de la cama”, la obra de teatro que se presentará en el auditorio Mauricio López a partir de las 21:30 protagonizada por Natalia Buyatti.

Primavera llegó

Todos los jueves “Los playeros” envuelven con su alegría, su música y su diversión a Malú, el espacio de la avenida España que es su lugar en el mundo. Comienza de madrugada y termina de madrugada.

Música en la casa

Dj Frejo será el encargado de ponerle música a la noche de Casa Mollo, que tiene además acción musical en todos sus rincones.











VIERNES 2

Honrar la vida

La vida, la obra y los sufrimientos de Frida Kahlo están representadas en “Viva la vida”, la obra que Laura Azcurra presentará en el Centro cultural de San Francisco del Monte de Oro a partir de las 21.

Show de más

Cada vez más extendido por toda la provincia, el humor de La Pocha show y Francis Legant llega al boliche Don Miranda con “Las elegidas de fantásticas”. A la dupla se suman en Vivi Ávila, Sandra Risatti y Viveka Rosa.

Tango con fritas

María José y Julián Pérez Rossi en voces, más Damián Zúñiga y Tatiana Calderón en baile conforman “Argentango”, un espectáculo con el 2x4 como vibra que se realizará en “Papanatos”, de Potrero de los Funes.





Rompecabezas de amor

El regreso de Las pastillas del abuelo a San Luis se producirá el Multiespacio Roma de la mano de Diego Sosa manager group. La banda de Piti tiene una nueva función en una provincia que siempre les cayó bien. A partir de las 21:30.

Lo crucial del arte

“Cruciales”, una banda de Mendoza que reversiona clásicos de la música latinoamericana de todos los tiempos recae en la sala Berta Vidal de Battini del Centro Cultural Puente Blanco para un recital que a la vez será un reencuentro. A partir de las 21.





Lo nuevo

Trieb, una banda relativamente nueva de San Luis que suena cada vez mejor, demostrará sus avances y su desarrollo en Casa Mollo, con entrada gratis y a partir del 22:30.

A tomar nota

“El nota” recae en Comuna con un acompañamiento especial que incluye a Henry Flyp, Noiscut y “Cólera”, una banda de Córdoba que se las trae. Empieza a las 22:30.





Mano a mano

Juan y Gustavo, García y Suárez, guitarra y guitarra voz y voz, mano a mano en La ferroviaria, dos músicos que tienen mucho recorrido en la provincia y que conocen a su público mejor que nadie. Con entrada gratis

Guitarra dímelo tú

Rosalía Mogwli, Agustín Luna y Grupo Esquirla animarán la nueva edición de “Guitarras del mundo”, un encuentro histórico de cuerdas creado por Juan Falú que tendrá su edición en San Luis a partir de las 21:30 en el auditorio Mauricio López.

Mensaje en una botella

Un tributo de primer nivel de The Police es el que propone “The Police men”, una banda de Buenos Aires que inicia su gira por San Luis en La nave, el espacio de la Avenida del Sol, en Merlo.







SÁBADO 3

Sacando la piel

“Cuero”, una banda nueva desde Mercedes que revive el punk rock, tiene una nueva presentación en Culture club de Villa Mercedes. Lo acompañan “Los nadies”.

Los colores de Frida

La segunda función de “Frida ¡Viva la vida!”, protagonizada por Laura Azcurra se realizará en la sala Berta Vidal de Battini en el Puente Blanco a partir de la 21. Una historia llena de matices que llega para asombrar a todos.

Alvaro con todo

Cristian Pereyra, “Retumbo”, Pablos Castro y “Los del canto amigo” se juntarán en la “Peña por Alvarito”, un encuentro solidario con entradas a diez mil pesos, que se realizará en el salón LP, de Rivadavia 271 de Villa Mercedes.

Cuatro desacataus

Esteban Etter, Sol Naldoni, Gabriel Galtié y Gladys Marina Pelegrín se juntan en “Desacato”, una propuesta de stand up en donde nadie sabe exactamente qué va a pasar. La primera función de la pieza será a las 21:30 en Amigxs de Merlo con entradas entre 10 mil y 15 mil pesos.

Vas a oír mi canción

El homenaje a Abel Pintos que hace Amadeo Mansilla, un músico mendocino con mucha relación con la provincia, se repetirá en All right a partir de las 22:30.

Doña Juanita

“Juanita” es una abuela del campo que tiene sus historias para contar y lo hará en El Boliche don Miranda a partir de las 22. Interpretada por Sandra Dallo, la obra promete muchas risas y costumbrismo.

Por dos

“Dos en la ciudad”, un grupo que recorre clásicos de todos los tiempos compuesto por César Blanco y Gustavo Suárez, tendrá una presentación más en “La ferroviaria”, la vinería del Puente Blanco, a partir de las 22 con entrada gratuita.

Más mensajes

La segunda parada de “The police men”, el grupo tributo a la banda Sting que estará por San Luis será en la sala Hugo del Carril a partir de las 22:30. Mensajes en una botella.





Otro tipo de juerza

Para celebrar sus 40 años sobre los escenarios Doña Jovita llegará a la sala del TIM en Villa Mercedes, en San Martín 466, para recordar sus historias de campo, de yuyos y de sanaciones. Un momento especial a partir de las 21.

El trío del tío

Luis, Facu y Fer vuelven a Roma sin haber salido de San Luis. El trío liderado por Luis Soloa estará nuevamente en el multiespacio del sur de la ciudad con toda la alegría del tío.







DOMINGO 4

Los bailes

Una gala especial se vivirá con el ballet La Ribera de Villa Mercedes en el teatro de El viejo mercado a partir de las 22. Todas las danzas folclóricas tienen un encuentro que difícilmente vuelve a repetirse, con la música en vivo de Enzo Verdugo.

Dos pájaros de un tiro

Para cerrar su estadía en San Luis, una banda mendocina se presenta en la sala Berta Vidal de Battini con un homenaje a la obra de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina. Versiones propias que sonarán a partir de las 21.





Siempre en el Vial

El clásico del domingo en el Salón Vial está a cargo de Kabala, el grupo que hace bailar a todo el que se sienta un rato a escucharlo. Comienza a las 19 con entradas muy accesibles.





Las hoja de ruta

“Deshojando canciones” es la propuesta que tiene para el público de San Luis Gran Reserva, el coqueto espacio de Las Chacras que invita a artistas de la ciudad a hacer versiones de los clásicos de la música de Latinoamérica. A partir de las 14 con entradas a 6 seis mil pesos.