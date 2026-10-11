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Gran Premio de Singapur

Ganó Verstappen y Franco cerró un fin de semana para el olvido

El argentino abandonó en la mitad de la carrera por un desperfecto en su monoplaza. Le pasó lo mismo el sábado en la Sprint. El piloto de Red Bull ganó de punta a punta. 

Por redacción
| Hace 1 hora

En ningún momento del fin de semana, Franco Colapinto se sintió a gusto en Singapur. Ni en la prueba del viernes, ni en la clasificación para la carrera Sprint del sábado, ni en la carrera, ni en la qualy y, mucho menos, el domingo en la prueba principal, que abandonó en la vuelta 31.

 

 

El argentino venía en el puesto 14 del Gran Premio –había largado en el 15- cuando una falla en su Alpine lo obligó a dejar la pista. Lo mismo había pasado en la Sprin del sábado, donde abandonaron otros ocho autos, y en el Gran Premio de España, el mes pasado, donde causó un accidente con su compañero Pierre Gasly.

 

 

La fecha de Singapur fue ganada por Max Verstaapen, quien dominó de punta a punta con su Red Bull, y al podio lo completaron la Ferrari de  Charles Leclerc y el Williams de Kimi Antonelli.

 

 

 

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