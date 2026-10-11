La Iglesia local mostró preocupación por los vaivenes de la Ley de Tierras

El Obispo de San Luis, Gabriel Barba, planteó una mirada clave sobre la problemática de las tierras. "Cuidar la tierra es cuidar la vida", manifestó en un comunicado.

La Diócesis de San Luis, a través de una manifestación conjunta firmada por el obispo Gabriel Barba y el área de Ecología Integral de la Pastoral Social, expresó su profunda preocupación ante la posible venta sin límites de tierras nacionales a capitales extranjeros.

La posición institucional se dio a conocer luego de los recientes vaivenes judiciales vinculados al artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que busca derogar la Ley de Tierras N° 26.737.

El pronunciamiento episcopal surge en un contexto de incertidumbre normativa. El pasado 29 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó temporalmente la vigencia de dicho artículo del DNU, aunque semanas más tarde, el 9 de octubre, resolvió suspenderlo de forma provisoria tras la presentación de diversos recursos e impugnaciones.

Frente a esta coyuntura, la Iglesia puntana resolvió adherir de manera explícita al documento emitido a nivel nacional por la Pastoral Social de la Comisión Episcopal Argentina (CEA), Endepa y Cáritas Argentina, difundido originalmente el pasado 4 de octubre durante la festividad de San Francisco de Asís.

En el comunicado, las autoridades eclesiásticas locales hicieron un firme llamado a la responsabilidad a los integrantes de los tres poderes del Estado. Exhortaron a legisladores, funcionarios del Poder Ejecutivo y miembros del Poder Judicial a garantizar la protección del territorio y resguardar el patrimonio nacional, al considerar que la soberanía está directamente ligada al bienestar y la calidad de vida de la población.

"Cuidar la tierra es cuidar la vida", remarcaron desde el obispado, enfatizando el concepto de la "casa común" y la urgencia de mantener una tutela efectiva sobre los recursos naturales y el suelo argentino.