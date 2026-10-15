Consumo en caída: cerró a los seis meses de levantar las persianas

En la zona de Potrero de los Funes y Juana Koslay se repitió la escena de los últimos meses. Una pequeña tienda de decoración y productos regionales abrió en marzo con un crédito del programa “Mi Primer Emprendimiento”, que el Gobierno provincial relanzó este mes con créditos de hasta $3 millones, seis meses de gracia y 36 cuotas al 17% anual. En septiembre bajó la persiana. Seis meses. No llegó a pagar la primera cuota.

No es un caso aislado. Los emprendimientos en San Luis atraviesan un momento crítico. La caída del consumo y la pérdida de poder adquisitivo golpean de lleno a los nuevos negocios, que no encuentran clientes suficientes para sostenerse.

El economista Norberto Itzcovich puso el foco en ese problema y cuestionó la política de créditos y subsidios del gobierno de Claudio Poggi: advirtió que esas herramientas no alcanzan para reactivar la economía si las familias tienen cada vez menos ingresos para comprar.

“Una cosa es el emprendedurismo por oportunidad y otra cosa el emprendedurismo por necesidad”, marcó Itzcovich. Para él, hoy muchos negocios nacen como alternativa ante la pérdida del empleo, no porque haya una oportunidad de mercado. Y chocan con la falta de clientes a la hora de mantenerse.

Itzcovich estimó que, desde diciembre de 2023, la provincia perdió alrededor de 4.000 empleos privados registrados. Si se suma el empleo público y el sector informal, calculó que la pérdida podría trepar a entre 8.000 y 10.000 puestos.

Un relevamiento de la Fundación Pensar y el CEPA indica 8.716 empleos registrados menos entre noviembre de 2023 y junio de 2026 en San Luis. Datos del SIPA hablan de 344 empresas menos y 3.942 puestos privados perdidos.

Y vinculó eso directo con el cierre de emprendimientos: “Las familias destinan una proporción cada vez mayor de sus ingresos al alquiler, los servicios y el transporte, con menos dinero disponible para otras compras. Lo vemos en los datos de supermercados, en los datos de shopping y en los datos de los emprendedores”.

Según el INDEC, todos los meses de 2026 registraron caída real del consumo en supermercados en San Luis, con un desplome de -7,40% en junio. En la primera mitad del año, la inflación provincial superó de forma continua el incremento nominal de las ventas. Por eso, estimó, entre el 80% y casi el 90% de los emprendimientos podrían cerrar por falta de demanda si no hay una política de ingresos.

El Gobierno presentó la tercera edición de “Mi Próximo Paso” y “Mi Primer Emprendimiento” esta semana, con capacitación desde el 31 de octubre en el Parque IV Centenario y hasta enero de 2027. Itzcovich consideró que los créditos pueden ser útiles si forman parte de una estrategia más amplia, pero no deberían ser la principal herramienta económica.

“Sería bueno que el Gobierno provincial publique cuántos créditos, para qué son los créditos y cuántos de esos emprendedores pueden continuar después de seis meses con su emprendimiento”, sostuvo.

También cuestionó el superávit de $200.000 millones que la Provincia registró en el cierre fiscal de 2024, año en que comenzó a pagar salarios estatales en dos cuotas. “Lo que no puede ser es que el Gobierno se guarde plata en un ‘por las dudas’ en lugar de actualizar los sueldos”, afirmó.

Para Itzcovich, la salida es contracíclica: actualizar salarios de docentes, policías, médicos y enfermeros para recuperar poder adquisitivo y reactivar la demanda interna. “San Luis es la provincia con el peor ‘salario alto’ del sector privado entre todas las jurisdicciones del país”, recordó en su cuenta de X el 11 de octubre.

Mientras tanto, la historia se repite en la calle Colón, en la ex ruta 7, en Merlo: carteles de “Liquidación por cierre” a los pocos meses de haber colgado el de “Inauguración”.

La pregunta que el Gobierno no responde es incómoda pero necesaria: ¿de qué sirve financiar la oferta con un crédito de $3 millones si se destruye la demanda con salarios que perdieron hasta 55,75% real y con un superávit de $200.000 millones guardado mientras se pagaban sueldos en dos cuotas? Dar un crédito sin clientes es empujar al puntano a endeudarse para fundirse seis meses después. No es emprendedurismo. Es una estadística de cierre anunciada.