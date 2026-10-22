Las preguntas sin responder de las fotomultas en Villa Mercedes

La situación de las fotomultas en Villa Mercedes preocupa a vecinos y algunos funcionarios que indican que los montos, las multas acumuladas y la forma en que funciona el sistema merecen una especial atención.

A la cabeza de la avanzada está la concejal Andrea Quiroga, quien dijo que si bien las normas de tránsito están para cumplirse, "controlar el tránsito también significa respetar los derechos de quienes circulan por nuestras calles".

El 17 de septiembre la edil recibió en su despacho a representantes del sector de remises, que se acercaron preocupados por esta situación. Escuchó sus planteos y se comprometió a revisar la normativa. Fue una semana antes que los trabajadores presenten su reclamo formal ante el Concejo Deliberante.

"Ese día pedí que el reclamo se tratara en comisión, que se solicitaran los antecedentes necesarios y que se me convocara cuando se analizara el tema, para poder seguir acompañándolos", dijo Quiroga, quien consideró que los remiseros no piden privilegios, sino que desean saber cómo se calculan las multas, cuáles son los márgenes de tolerancia y desde cuándo se empezó a sancionar, entre otras dudas que la Municipalidad villamercedina no informa.

En junio pasado, Quiroga presentó un proyecto para crear la Defensoría Municipal de Faltas, que todavía sigue esperando tratamiento en las comisiones del Concejo. "Eso va a servir para que un vecino tenga dónde recurrir cuando recibe una multa o enfrenta una actuación municipal y no sabe cómo defenderse", explicó.

Otra de las preguntas que la funcionaria pidió que la gestión de Maximiliano Frontera responda es "¿Qué pasa con el dinero de las fotomultas?" El convenio establece que el 50 % de lo recaudado corresponde a CECAITRA y el otro 50 % al Municipio, según las condiciones acordadas.

"Estamos hablando de dinero que sale del bolsillo de los vecinos. Entonces, ¿cuánto se está recaudando? ¿Qué servicios se reciben a cambio? ¿En qué se está invirtiendo la parte que queda en Villa Mercedes?", se preguntó Quiroga, quien recordó que el intendente dijo que "el objetivo del trato era salvar vidas, no recaudar". "Sería importante conocer -invitó la concejal- qué resultados concretos está dando el sistema para prevenir accidentes.

Como si fuera poco, la concejal también señaló la necesidad de saber cuál fue la participación del Gobierno provincial en el convenio. "La Municipalidad tiene autonomía, pero también existen leyes provinciales que regulan aspectos del tránsito y la seguridad vial. Entonces corresponde aclarar si este acuerdo necesitaba alguna intervención, autorización o coordinación provincial y si se cumplió con lo que establece la legislación vigente".

La funcioaria concluyó en que las fotomultas deben servir para prevenir accidentes, "no para medir el éxito de una gestión por la cantidad de sanciones que cobra".