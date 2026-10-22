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San Luis

La recolección falla y la suciedad desborda en distintos barrios de la ciudad

Las quejas vecinales crecen por la acumulación de residuos en la zona sur. Moscas, roedores y focos infecciosos generan indignación.

Por redacción
| Hace 3 horas
La basura se acumula en distintos sectores de la ciudad. Foto: gentileza.

La falta de mantenimiento y el descontrol en la gestión de los residuos sólidos urbanos han convertido a diversos sectores de la capital en un foco constante de insalubridad. Pese a los esfuerzos o a la responsabilidad que pueda caberle a sectores de la ciudadanía en la disposición inicial de los desechos, la administración municipal no logra encauzar una problemática que impacta de lleno en la calidad de vida de la comunidad y en la imagen que la ciudad proyecta.

 

 

El panorama resulta especialmente crítico en el sector sur de la ciudad. En las inmediaciones de la Escuela Serranías Puntanas, por ejemplo, los vecinos conviven diariamente con montículos de basura acumulada al aire libre.

 

 

La presencia de bolsas de polietileno dispersas, pañales usados, desechos orgánicos y materiales varios en la vía pública ha propiciado la proliferación de moscas, insectos y roedores, transformando las inmediaciones de la institución educativa y sus manzanas aledañas en severos focos infecciosos que ponen en riesgo la salud pública.

 

 

Así se ven distintas zonas de la ciudad. Basura desparramada. Foto: gentileza. 

 

 

Esta situación de abandono e higiene deficiente no es exclusiva de la periferia. En pleno microcentro, aun con la reciente colocación de nuevos contenedores, el esquema de recolección y limpieza resulta en muchas ocasiones insuficiente. En barriadas de la zona norte, el panorama es el mismo.

 

 

Los sectores en los que se observan desperdicios desbordados se multiplican día a día, evidenciando la incapacidad de la gestión local para sostener el orden urbano básico. Es decir, no pueden mínimamente sostener la administración más elemental del Municipio.

 

 

El descontento entre los contribuyentes aumenta de forma proporcional a la degradación del espacio público. En un contexto de asfixia económica generalizada, las familias continúan afrontando el pago de las tasas municipales sin recibir una contraprestación acorde en servicios.

 

 

Mientras el descontento se expande por distintas barriadas, los vecinos exigen respuestas concretas y una solución inmediata que devuelva la salubridad y la limpieza a la capital.

 

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