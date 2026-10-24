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Defensa y Justicia agudizó la crisis de Talleres y clasificó a los playoffs del Clausura

El Halcón superó por 2-1 a la T, que estiró su mal presente: ya son cinco los partidos consecutivos sin conocer la victoria.

Por redacción
| Hace 2 horas
El Halcón se quedó con el encuentro. Foto: Deportv.

Defensa y Justicia le ganó 2-1 a Talleres por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, y obtuvo la tan ansiada clasificación a los playoffs gracias a los goles de Leandro Fernández y Juan Manuel Gutiérrez. Agustín Alvarez Martínez fue el autor del grito local.

 

 

Con este resultado, el elenco cordobés, que ganó uno de los últimos nueve encuentros, quedó en la última posición de la Zona A con 9 puntos conseguidos, mientras que los de Florencio Varela son los escoltas de Instituto con 27 unidades, y tienen el pase a la próxima instancia en el bolsillo. A continuación, reviví lo mejor del partido.

 

 

TyC Sports.

 

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