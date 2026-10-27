Contracción: el consumo en los hogares volvió a caer en septiembre

El consumo de los hogares en bienes y servicios finales registró en septiembre una caída del 0,8% en la comparación interanual, mientras que se mantuvo estable respecto a agosto, según el Indicador de Consumo (IC) elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Así, la serie desestacionalizada continúa oscilando sobre una media en niveles similares desde fines de 2024, aún bajos en términos de la historia reciente. En concreto, septiembre se encuentra un 2% por debajo del máximo de principios de 2025.

Respecto a la inflación, desde la entidad gremial empresarial remarcaron que la continuidad en la baja de la inflación resulta fundamental para recomponer los ingresos reales y volver a impulsar la capacidad de consumo de los hogares en los próximos meses. Sin embargo, el último dato mostró una nueva aceleración al 1,9%, manteniéndose en la órbita del 2%.

Por su parte, los bienes de consumo masivo o FMCG (por sus siglas en inglés) mostraron una retracción interanual para el pasado mes de septiembre, al caer 1,2% respecto al mismo mes de 2025.

En la comparación mensual el índice también retrocedió (-1%), continuando la dinámica oscilante (aunque con tendencia decreciente) mostrada durante el corriente año.

Qué pasó con los rubros

De acuerdo a la CAC, los rubros mostraron dinámicas mixtas, donde se observaron distintas alzas y bajas.

Indumentaria y calzado: cayó 1,5% interanual, con un aporte negativo de 0,1 puntos porcentuales (p.p.).

Transporte y vehículos: cayó 5,5% interanual y aportó -0,8 p.p. al índice general. El desempeño del rubro se explica nuevamente por el retroceso interanual en el patentamiento de automóviles, que no logra ser compensado por el crecimiento de las motos.

Recreación y cultura: cayó 3,4% interanual, con una contribución de -0,2 p.p. a la variación del índice.

Vivienda, alquileres y servicios públicos: aumentó 5,2% interanual y aportó 0,9 p.p. El crecimiento de la demanda eléctrica explica buena parte del desempeño del rubro.

Resto de los rubros: experimentaron una caída interanual de 1,1% en septiembre, que aportó -0,6 p.p. a la variación del índice general.

Dinámica del crédito

La CAC mantiene la advertencia respecto de los créditos a los hogares. Si bien creció de forma significativa entre 2024 y 2025, en 2026 el comportamiento no es el mismo: las tarjetas de crédito y los préstamos -tanto personales como prendarios- han entrado en un "leve pero constante retroceso", encadenando varios meses de caída tras el estancamiento en el que entraron a fines del último año.

A contramano se ubica el crédito hipotecario. Con el nuevo impulso que busca darle el Gobierno, implementando la utilización de los fondos de la ANSES, continúa su trayectoria ascendente, aunque lo hace de forma atenuada.

"La continuación del sendero de desaceleración de la inflación podría empujar al ingreso disponible de los hogares nuevamente a crecer, lo que le daría un empuje al consumo (principalmente al masivo).

Al mismo tiempo, el retorno al crecimiento generalizado del crédito será condición necesaria para volver a encender el consumo de vehículos y electrodomésticos. En estas dos dimensiones se encuentra la clave para que pueda volver al alza, de forma sostenible, el consumo general", comentó la Cámara que preside Mario Grinman.

Agencia Noticias Argentinas .