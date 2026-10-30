Una mujer cercana a Claudia Rodríguez reclama que avance la investigación

Nota de la Redacción: Este medio decidió reservar la identidad de la mujer que brindó este testimonio y los detalles de sus vínculos personales que podrían permitir reconocerla. También se presentan en forma indirecta algunos pasajes de su relato para evitar su identificación. La decisión busca resguardar su seguridad y conservar el contenido de sus declaraciones.



La mujer que decidió hablar sobre Claudia Andrea Rodríguez atraviesa una mezcla de angustia, dolor, miedo y enojo. La conoció durante años, mantuvo con ella un vínculo de profunda confianza y también conoce de cerca el entorno de quien fue su pareja.

Desde ese lugar describió situaciones de violencia que sufría "La Flaca" y reclamó que avance la investigación sobre el cuerpo hallado en el barrio República, cuya identidad todavía no fue confirmada judicialmente.

“'La Flaca' se levantaba todos los días a las seis de la mañana para salir a vender pan, tenía sus clientes a los que trataba con responsabilidad, era una excelente persona”, recordó. Para explicar el afecto que las unía, dijo que Claudia era como una hermana.

La mujer aseguró que se opuso desde el comienzo a la relación de Claudia con aquel hombre. Según su relato, pertenece a una familia conocida en San Luis a la que vinculó con episodios delictivos de distinta gravedad, desde robos callejeros hasta homicidios.

También sostuvo que Claudia sufría golpes y humillaciones de parte de su pareja. Hablar de esas situaciones, explicó, le resulta especialmente doloroso por sus propios vínculos con ese entorno, cuyos detalles este medio decidió reservar.

Contó que se distanció de Claudia cuando la mujer se fue a vivir con el hombre a un terreno que él había conseguido en la franja oeste de la ciudad de San Luis. Aseguró, además, que tuvo contacto con él durante los primeros días de octubre, cuando comenzaban a buscarla.

Uno de los puntos que más indignación le provoca es lo que considera una falta de respuesta judicial. Según afirmó, los malos tratos eran constantes y habían motivado denuncias por violencia de género que, a su entender, no recibieron la atención necesaria.

A esa preocupación se suma su percepción de que la investigación no avanza.

Cuestionó que todavía no se haya confirmado judicialmente si el cuerpo encontrado pertenece a Claudia y expresó sospechas sobre quien fue su pareja. También manifestó temor ante una posible fuga y pidió que se activen las medidas de investigación.

La mujer aseguró que el hombre ya contrató un abogado e interpretó que está ganando tiempo.

Al hablar de Claudia Andrea, reconoció que atravesaba problemas de adicciones, una situación que también había mencionado su familia. Pero destacó su preocupación por su hijo, sus esfuerzos por mejorar y la responsabilidad con la que salía a trabajar cada mañana.

La amistad había comenzado durante la adolescencia. Recordó que al principio tuvieron algunas peleas, pero que con los años construyeron una relación cada vez más firme.

Ahora decidió aportar lo que sabe para que se esclarezca lo ocurrido. Su deseo, dijo, es que “salga a flote la verdad, ella tenga justicia y su alma descanse en paz”.