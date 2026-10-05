Apareció muerto uno de los investigados por el asesinato de “El Colombiano”

La población de Quines está convulsionada por una nueva situación en torno a la investigación del homicidio que fue cometido este fin de semana y que tuvo como víctima a Carlos Pabón, de 42 años y oriundo de Colombia.

Tras la confirmación de que la víctima había sido atada de manos para atrás y ejecutada con un tiro en la nuca, al estilo narco. Las versiones indicaban que había un detenido, pero pasadas las 20 de este lunes, se conoció que fue hallado muerto un hombre que supuestamente estaba implicado en el terrible hecho.

Lo encontraron en el interior de una vivienda del barrio Norte, muy cerca del club Santa María, donde el viernes a la noche se realizó un baile y al que supuestamente iba ir “El Colombiano” Pabón.

Móviles policiales y unidades municipales coparon la barriada. Por orden de las autoridades judiciales fueron apagadas las luces de las calles y se interrumpió la circulación. Todo quedó a oscuras, quizás para evitar que se tomaran imágenes del despliegue.

Siempre en base a los trascendidos, en la casa allanada fue hallado el cuerpo de uno de los implicados y principal sospechoso del disparo o los disparos que terminaron con la vida de Pabón.

El carpintero colombiano fue visto por última vez, entre la medianoche del viernes y primeras horas del sábado, en una plaza, discutiendo con un grupo de jóvenes.

En las horas previas había estado con la madre de su hijo de 3 años y después se fue a buscar unas herramientas y a compartir una reunión con amigos, según indican los comentarios.

Siempre en base a rumores, la idea que tenía Pabón era asistir al baile que se llevó a cabo en el club Santa María, al que supuestamente nunca llegó.

El sábado su cuerpo fue hallado en el canal revestido de la zona productiva del corredor Quines-Candelaria, a la altura del paraje San Miguel.

Las pericias determinaron que sin piedad lo ejecutaron y luego lo tiraron al canal.

El misterio que encierra el caso también incluye la desaparición de su moto Zanella 150 cc, un celular, el casco y sus documentos personales.