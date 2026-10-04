Doce años después, dos médicos responden por la muerte de una mujer

Si no hay ninguna dilación de último momento, el miércoles 7 de octubre se terminará el calvario judicial de un hombre que desde hace 12 años espera justicia por la muerte de su esposa, Yulie Viviana Huamán Rivera, una mujer que fue mal diagnosticada en una clínica de la ciudad de San Luis y que falleció en Buenos Aires, adonde había sido derivada.

La muerte de Yulie se produjo en noviembre de 2014 y desde entonces el largo proceso tuvo a tres médicos imputados. Dos de ellos, Carlos Alberto Merelli y Roberto Antonio Carió, comenzarán a ser juzgados el lunes 5 de octubre, en tanto que Marcelo Fabián Velázquez ofreció una reparación económica de 7 millones de pesos a pargar en tres cuotas que fue aceptada por el viudo, Luis Sierra, y ahora debe homologarse en el plano judicial.

La suerte de Merelli y Carió, en tanto, se ventilará en tres jornadas orales presididas por Eugenia Zabala Chacur. Vienen precedidos de un pedidos de dos años de cárcel por “Homicidio culposo” y seis de inhabilitación.

Huamán Rivera ingresó el 30 de octubre de 2014 a la Clínica Italia, donde fue intervenida quirúrgicamente luego de ser diagnosticada con “colecistitis aguda y litiasis vesicular”. Tras recibir el alta médica, tuvo que ser internada nuevamente.

En esa segunda internación, la paciente estuvo varios días sin que nadie acertara con su diagnóstico. El 13 de noviembre fue trasladada al Sanatorio Franchín, en Buenos Aires, donde falleció al día siguiente.

Una junta médica ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación concluyó que la causa probable de muerte fue una tuberculosis diseminada con neumopatía bilateral.