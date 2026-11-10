Semana del Donante: convocan a colectas solidarias de sangre en La Toma y San Luis

En el marco de la Semana Nacional del Donante Voluntario de Sangre, el Banco Central de Sangre convoca a la comunidad a sumarse a las jornadas solidarias de colecta e información.

La iniciativa contempla una atención itinerante que comenzará este miércoles 11 de noviembre en el Hospital Osvaldo Ledesma de La Toma, de 9:00 a 12:00.

En tanto, el jueves 12 la actividad se trasladará a la Plaza Pringles de San Luis, en el mismo horario, donde los profesionales llevarán a cabo tareas de concientización, recepción de donantes y registro para médula ósea (CPH).

Desde el organismo recordaron que cada donación de sangre representa una oportunidad de dar vida y puede salvar hasta tres personas.

Además de las colectas especiales en la vía pública, los vecinos que deseen colaborar pueden acercarse de lunes a viernes de 8:00 a 11:30 a la sede habitual del Banco Central de Sangre.

Durante todas las jornadas, el equipo de profesionales estará presente para brindar asesoramiento, responder consultas y acompañar a quienes decidan sumarse a este acto altruista.