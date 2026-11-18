Su salida modifica el funcionamiento de Portugal y también la forma de analizar sus próximos encuentros. Para quienes comparan competiciones europeas con mercados del mejor futbol argentino, el caso recuerda que la ausencia de un goleador histórico obliga a revisar alineaciones, funciones ofensivas y expectativas antes de interpretar las cuotas.

De extremo a goleador histórico

Ronaldo debutó con Portugal el 20 de agosto de 2003 ante Kazajistán. Tenía 18 años y entró al descanso en sustitución de Luís Figo.

En sus primeros años destacó por su velocidad, sus regates y su capacidad para avanzar desde las bandas. Con el tiempo, su juego se desplazó hacia el área y aumentó su protagonismo como finalizador.

Los 146 goles internacionales representan el resultado de esa transformación. La UEFA ha documentado su trayectoria como máximo goleador del fútbol masculino de selecciones.

Su carrera internacional también destacó por la continuidad: participó en seis Mundiales, desde 2006 hasta 2026, y marcó en todas esas ediciones.

Los títulos que definieron una era

Portugal conquistó tres grandes títulos durante su etapa:

Eurocopa 2016, después de vencer a Francia en la final.

Nations League 2019, con Ronaldo como referencia ofensiva.

Nations League 2025, que amplió el palmarés de su generación.

La Eurocopa 2016 fue especialmente significativa. Ronaldo tuvo que abandonar la final por lesión, pero Portugal consiguió el primer título continental de su historia.

En el Mundial de 2026 anotó tres goles y elevó a once su registro en la competición. Portugal alcanzó los octavos de final antes de quedar eliminado por España.

Estos resultados explican por qué su despedida representa algo más que la pérdida de un delantero.

Portugal debe repartir nuevas funciones

La principal pregunta para Jorge Jesus no consiste solamente en elegir otro número nueve.

Ronaldo concentraba varias responsabilidades: remate, liderazgo, presencia dentro del área y ejecución habitual de penaltis. Ahora esas tareas pueden distribuirse entre diferentes jugadores.

Gonçalo Ramos ofrece una referencia central. Rafael Leão y Pedro Neto aportan velocidad por las bandas, mientras João Félix puede intervenir entre líneas. Vitinha, Bruno Fernandes y João Neves proporcionan alternativas para construir los ataques.

Función Durante la etapa de Ronaldo Nueva cuestión Finalización Referencia principal Reparto de remates Área Delantero central Mayor movilidad Penaltis Especialista habitual Nuevo ejecutor Liderazgo Capitán histórico Responsabilidad compartida

La variedad puede aumentar las soluciones ofensivas, aunque también exige tiempo para establecer nuevas conexiones.

Qué cambia en los mercados de apuestas

La retirada tiene consecuencias para el análisis de mercados de goleadores, tiros y goles totales.

Durante años, la presencia de Ronaldo influía en la distribución de remates y en la elección del ejecutor de penaltis. Sin él, esos registros deberán interpretarse a partir de nuevas funciones.

No sería correcto atribuir automáticamente todos sus tiros al delantero que ocupe su posición. Ramos puede fijar centrales y buscar remates cercanos, mientras Leão o João Félix generan ocasiones desde movimientos diferentes.

En mercados de anotadores, la confirmación del once inicial será especialmente importante. También habrá que observar quién ejecuta las jugadas a balón parado y cómo se distribuyen las llegadas desde segunda línea.

Para mercados de goles totales, la ausencia de Ronaldo tampoco determina por sí sola una reducción ofensiva. Portugal puede producir ocasiones mediante una estructura más colectiva, aunque todavía deberá demostrar su eficacia.

Dinamarca ofrecerá las primeras respuestas

Portugal recibirá a Dinamarca el 14 de noviembre en Braga, dentro de la Nations League, y posteriormente visitará a Gales.

Esos encuentros permitirán observar las primeras decisiones del cuerpo técnico después de la despedida.

La atención estará puesta en el delantero elegido, los movimientos de los extremos y la forma de distribuir las responsabilidades ofensivas.

No será necesario reproducir exactamente el papel de Ronaldo. El desafío consiste en construir un funcionamiento capaz de aprovechar las características de los futbolistas disponibles.

Después de 23 años, Portugal inicia una etapa sin su máximo goleador histórico. Sus récords permanecerán, pero el próximo ciclo dependerá de cómo el equipo transforme una referencia individual en diferentes soluciones colectivas.