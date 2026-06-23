Con doblete de Cristiano Ronaldo, Portugal aplastó 5-0 a Uzbekistán
El “Bicho” sumó sus primeros goles en la competencia, mientras que los otros lo hicieron: Nuno Mendes, Abduvokhid Nematov (E.C.) y Rafael Leão para sellar la goleada.
Por redacción
| Hace 1 hora
Portugal aplastó a Uzbekistán con doblete de Cristiano Ronaldo. Foto: NA/XINHUA
Portugal aplastó por 5-0 a Uzbekistán quedando momentáneamente primera del Grupo K, el encuentro que se disputó en el Estadio de Houston (Estados Unidos) en el Mundial 2026.
Cristiano Ronaldo sumó sus primeros dos goles en la competencia a los seis y 39 minutos del primer tiempo y Nuno Mendes a los 17, mientras que los otros lo hicieron: Abduvokhid Nematov (E.C.) y Rafael Leão para sellar la goleada a los 42 del complemento.
NA.
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