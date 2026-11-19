Con el voto unánime de los 71 senadores presentes, la Cámara Alta convirtió en ley este jueves la denominada “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”. La iniciativa reemplaza el esquema transitorio de la Ley 27.793 —cuyo vencimiento operaba en diciembre y que había sido vetada por el Poder Ejecutivo en 2025— para transformarlo en un régimen permanente y de orden público. El giro legislativo del oficialismo se produjo a un año de aquel rechazo y tras el reciente respaldo del papa León XIV a los reclamos impulsados por los colectivos del sector.

El texto sancionado conserva el núcleo de prestaciones vigente, permitiendo que los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) compatibilicen el cobro de una pensión no contributiva —equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio— con un empleo formal o el régimen de monotributo, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles.

Asimismo, ratifica el nomenclador único con actualización automática periódica atada al índice de movilidad jubilatoria (vinculado al Índice de Precios al Consumidor) y garantiza la cobertura médica básica mediante el programa federal Incluir Salud.

En cuanto a los recursos, dispone que la partida presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior en términos reales a la del ejercicio previo, crea un sistema de auditorías cruzadas entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, y fija un plazo de 30 días para su reglamentación junto a un cronograma de pago para compensaciones adeudadas a prestadores.

Durante el debate en el recinto, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde (La Libertad Avanza), defendió el carácter permanente de la norma al sostener que la salida de la emergencia requiere reglas estables que garanticen previsibilidad en pensiones y coberturas. En sintonía, la titular de esa bancada, Patricia Bullrich, calificó la sanción como un "acuerdo social y político" que supera los parches anteriores al definir el origen de los fondos y ordenar las auditorías, postura que fue acompañada por su par Nadia Márquez.

Desde los bloques aliados, el jefe del PRO, Martín Goerling Lara, y el radical Maximiliano Abad coincidieron en la necesidad de dejar atrás las prórrogas y los aranceles congelados para dar certeza a las familias, mientras que Alejandra Vigo (Provincias Unidas) subrayó la importancia de optimizar recursos y acompañar a las provincias.

Por su parte, desde la oposición peronista acompañaron la votación con críticas hacia la gestión nacional. La senadora Alicia Kirchner advirtió que la ley constituye un "punto de partida" importante pero no definitivo frente a los derechos vulnerados, en tanto que la catamarqueña Lucía Corpacci atribuyó la aprobación exclusivamente a la movilización ciudadana de los colectivos de discapacidad y alertó que el alcance de la norma dependerá de que se realicen las adecuaciones presupuestarias correspondientes.

Más allá del eje central sobre discapacidad, la sesión —que comenzó pasadas las 11— incluyó el ingreso formal de pliegos judiciales y la aprobación del ascenso al grado inmediato superior del titular de la Casa Militar, el general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, por 59 votos afirmativos, 3 negativos y una abstención, con vigencia retroactiva al 31 de diciembre de 2025.

Además, se acordaron preferencias de tratamiento para la última sesión ordinaria prevista para el 26 de noviembre —entre ellas una prórroga del Estatuto del Periodista— y se incorporaron al temario iniciativas como la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, la Ley Joaquín y modificaciones vinculadas a la Ley de Tierras.

Agencia Noticias Argentinas/Redacción.