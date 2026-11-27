Intransitable. Así se encuentran los sectores de los barrios Los Jacarandás y Aires del Sur. Foto: gentileza.

Vecinos de la zona sur de San Luis Capital, en el sector de los barrios Los Jacarandás y Aires del Sur, contaron a El Diario de la República su preocupación por el deterioro de las calles y el impacto del tránsito pesado en el recorrido de la línea U de Transpuntano.

Según relataron los frentistas, el sector —ubicado en las inmediaciones de la Ruta 3 y la autopista Serranías Puntanas— presenta tramos con pozos y un bulevar donde el paso constante de colectivos y maquinaria vial ha provocado el desgaste de la calzada.

A ello se suma la extracción de vegetación y la presencia de raíces en el cantero central, además de episodios en los que las máquinas dañaron mangueras subterráneas de agua.

Cuando pasan las lluvias, el drama sigue intacto. Foto: gentileza.

Los vecinos señalaron que tras las lluvias se acumula agua en distintos sectores, lo que genera charcos y barro que dificultan la circulación y el avance de los vehículos. Con el correr de los días, advirtieron, el agua estancada provoca malos olores y favorece la aparición de mosquitos, un escenario que preocupa ante la perspectiva de nuevas precipitaciones.

Quienes se comunicaron con este medio indicaron además que realizaron gestiones respectivas en busca de una solución, sin obtener hasta el momento una respuesta concreta que resuelva el drenaje y el mantenimiento de la vía pública.

A este panorama se suma la preocupación de los vecinos por cuestiones de seguridad en el sector, quienes señalaron haber padecido episodios de robos reiterados de pertenencias en viviendas y expresaron su malestar por la dinámica que se genera en torno a las paradas del transporte público.