Al menos 17 mujeres dirigirán gobiernos estatales en Estados Unidos

Los comicios de mitad de mandato de 2026 en Estados Unidos dieron lugar a una serie de hechos históricos, en particular para las candidatas a gobernadora y en las elecciones a la Cámara de Representantes y al Senado: los votantes de 17 estados eligieron el martes a una mujer para gobernar, lo que marca un nuevo récord, según el Centro para las Mujeres y la Política Estadounidenses de la Universidad de Rutgers (CAWP), citado por las cadenas NBC News y ABC News.

El récord anterior era de 14 mujeres gobernando estados simultáneamente, una cifra que el CAWP registró en 2025 y de nuevo en 2026.

Estas son las gobernadoras electas, estado por estado, según proyecciones de cadenas internacionales:

Georgia: Keisha Lance Bottoms (demócrata). Primera gobernadora del estado.

Texas: Gina Hinojosa (demócrata). Primera latina en el cargo.

Nuevo México: Deb Haaland (demócrata). Exsecretaria del Interior y primera mujer indígena gobernadora del país.

Ohio: Amy Acton (demócrata). Exdirectora de Salud del estado; venció a Vivek Ramaswamy y es la primera mujer elegida gobernadora de Ohio.

Tennessee: Marsha Blackburn (republicana). Deja el Senado para ser la primera gobernadora del estado.

Minnesota: Amy Klobuchar (demócrata). También deja el Senado y es la primera gobernadora de Minnesota.

Michigan: Jocelyn Benson (demócrata). Exsecretaria de Estado; sucede a Gretchen Whitmer.

Maine: Hannah Pingree (demócrata). Sucede a otra mujer, Janet Mills.

Rhode Island: Helena Foulkes (demócrata). Segunda gobernadora en la historia del estado.

Reelegidas: Kathy Hochul (demócrata, Nueva York), Katie Hobbs (demócrata, Arizona), Maura Healey (demócrata, Massachusetts) y Sarah Huckabee Sanders (republicana, Arkansas).

Dos estados donde gana una mujer sí o sí: en New Hampshire, la republicana Kelly Ayotte frente a la demócrata Cinde Warmington, y en Oregón, la demócrata Tina Kotek frente a la republicana Christine Drazan. Varios medios ya las dan como ganadoras, pero AP no había hecho la proyección al cierre de esta nota.

A ellas se suman Abigail Spanberger (Virginia) y Mikie Sherrill (Nueva Jersey), elegidas en 2025, cuyos cargos no estaban en juego. En Kansas, la demócrata Cindy Holscher seguía en un empate técnico con el republicano Ty Masterson, sin proyección.

Según NBC, en seis estados (Georgia, Texas, Ohio, Minnesota, Tennessee y Rhode Island) una mujer gana una gobernación que hoy ocupa un hombre. Tennessee, Minnesota y Georgia nunca habían tenido una gobernadora.

Las candidatas a gobernadoras ya habían batido un récord en el período previo al día de las elecciones, con 26 mujeres como candidatas de los principales partidos en total, una más que el récord de 25 de 2022.

Más hechos históricos liderados por mujeres en el Congreso

Las mujeres también hicieron historia el martes en las elecciones al Senado y a la Cámara de Representantes en todo el país.

La demócrata Peggy Flanagan se convertirá en la primera mujer nativa norteamericana en servir en el Senado de los Estados Unidos tras su victoria prevista en Minnesota.

En Illinois, la victoria proyectada de la demócrata Juliana Stratton en el Senado de los Estados Unidos significa que habrá tres mujeres negras sirviendo en el Senado al mismo tiempo, ya que Stratton se unirá a las actuales senadoras Lisa Blunt Rochester de Delaware y Angela Alsobrooks de Maryland.

La victoria de Stratton también convierte a Illinois en el primer estado representado por dos senadoras afroamericanas, según el Centro para las Mujeres y la Política Estadounidenses, ya que trabajará junto a la actual senadora Tammy Duckworth, también demócrata.

La victoria prevista de la demócrata Annie Andrews en las elecciones al Senado de Carolina del Sur la convierte en la primera mujer elegida senadora en la historia del estado.

En Colorado, la demócrata Melat Kiros ganó la contienda por el 1er Distrito Congresional, convirtiéndose así en la primera mujer afroamericana elegida al Congreso en la historia del estado.

Según el Centro para las Mujeres y la Política Estadounidenses, la victoria prevista de la demócrata Denise Powell en Nebraska la convertirá en la primera latina en representar al estado en el Congreso.

Si bien se lograron muchos hitos históricos, el Centro para las Mujeres y la Política Estadounidenses informa que, hasta el momento, se prevé que 139 mujeres presten servicio en el 120.º Congreso a partir de enero, una cifra ligeramente inferior a las 152 mujeres que prestan servicio actualmente.

En los cargos estatales, incluido el de gobernador, más mujeres que nunca ocuparán puestos tras las elecciones del martes, un total de 101 mujeres, según el Centro para las Mujeres y la Política Estadounidenses.

Además, las mujeres negras están haciendo historia a nivel estatal, con al menos 18 que ocuparán cargos ejecutivos electivos a nivel estatal, superando el récord anterior de 11.

Agencia Noticias Argentinas.