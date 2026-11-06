Electrodomésticos: errores comunes al comprar y cómo evitarlos

Comprar electrodomésticos representa una inversión significativa para cualquier hogar. Sin embargo, muchas personas cometen errores que terminan costándoles dinero, tiempo y satisfacción. Estos fallos van desde no medir correctamente los espacios hasta ignorar el consumo energético o dejarse llevar únicamente por el precio.

La buena noticia es que con información adecuada y planificación, es posible evitar estos tropiezos y elegir electrodomesticos que realmente se adapten a tus necesidades y presupuesto.

No tomar medidas antes de comprar

Uno de los errores más frecuentes es adquirir un electrodoméstico sin verificar las dimensiones del espacio donde se colocará. Esto genera situaciones frustrantes: heladeras que no entran por la puerta, lavarropas que no caben en el lavadero o microondas que ocupan todo el mesón de la cocina. Antes de realizar cualquier compra, medí con precisión el ancho, alto y profundidad del lugar destinado al aparato.

Considerá también el espacio necesario para abrir puertas, cajones o para la ventilación adecuada. En el caso de productos empotrados o bajo mesada, las medidas deben ser milimétricas para evitar complicaciones durante la instalación.

Ignorar la eficiencia energética

El precio de compra no es el único costo de un electrodoméstico. El consumo eléctrico mensual puede representar un gasto considerable a lo largo de los años. Muchos compradores se enfocan exclusivamente en el valor inicial y descuidan la etiqueta de eficiencia energética. Un aparato clase A o superior puede costar más al momento de la compra, pero genera ahorros significativos en la factura de luz.

Por ejemplo, una heladera eficiente puede consumir hasta un 40% menos de energía que un modelo antiguo o de baja calificación. Este ahorro se traduce en cientos de pesos mensuales que, acumulados durante la vida útil del producto (que puede superar los 10 años), justifican ampliamente la inversión inicial.

Comprar por impulso o solo por precio

La tentación de aprovechar una oferta o promoción puede nublar el juicio. Comprar electrodomésticos únicamente porque están en descuento, sin evaluar si realmente se necesitan o si cumplen con los requisitos específicos del hogar, es un error costoso.

Un precio bajo no siempre significa una buena compra si el producto no tiene las funciones necesarias, si la capacidad es insuficiente o si la marca no ofrece garantías sólidas.

Lo ideal es establecer primero qué características son indispensables, investigar modelos que las cumplan y recién entonces comparar precios. La relación precio-calidad debe primar sobre el precio aislado.

Subestimar la capacidad necesaria

Elegir electrodomésticos con capacidad inadecuada genera inconvenientes diarios. Un lavarropas demasiado pequeño para una familia numerosa obligará a hacer múltiples lavados, aumentando el consumo de agua y electricidad. Por el contrario, un horno excesivamente grande para una persona sola desperdiciará energía en cada uso.

Para acertar con la capacidad, considerá estos parámetros: en lavarropas, calculá entre 1 y 1.5 kg de ropa por persona; en heladeras, unos 100 litros por integrante del hogar; en microondas, 20-25 litros para uso básico y 28-32 litros para familias. Estos valores son aproximados, pero ofrecen una guía útil para dimensionar correctamente la compra.

No investigar sobre la marca y el servicio técnico

La reputación de la marca y la disponibilidad de servicio técnico son aspectos cruciales que muchos pasan por alto. Optar por marcas desconocidas o sin presencia en Argentina puede resultar problemático cuando se necesita una reparación o repuestos. Antes de decidirte, investigá la trayectoria de la marca, leé opiniones de otros usuarios y verificá que exista servicio técnico oficial en tu ciudad o provincia.

La garantía es otro punto fundamental: revisá qué cubre, por cuánto tiempo y qué condiciones tiene. Algunos fabricantes ofrecen garantías extendidas o servicios adicionales que agregan valor a la compra.

Olvidar las funciones realmente útiles

Los electrodomésticos modernos vienen cargados de funciones y tecnología, pero no todas son necesarias para todos los usuarios. Pagar de más por características que nunca usarás es un desperdicio. Antes de comprar, identificá qué funciones realmente mejorarán tu rutina diaria. Por ejemplo, si cocinás poco, un horno con 15 programas automáticos probablemente sea excesivo. En cambio, si tenés niños pequeños, un sistema de bloqueo de seguridad en la cocina es indispensable. Enfocate en las prestaciones que resolverán necesidades concretas de tu hogar, no en las que simplemente suenan impresionantes en la publicidad.

Pasar por alto la instalación y los costos adicionales

El precio del electrodoméstico no siempre incluye todo lo necesario para ponerlo en funcionamiento. Algunos productos requieren instalación profesional, conexiones especiales, mangueras, soportes o adaptadores que se venden por separado. Antes de concretar la compra, preguntá qué incluye el precio final: ¿viene con entrega e instalación? ¿Los accesorios están incluidos? ¿Hay costo de flete? Estos "extras" pueden sumar varios miles de pesos al presupuesto inicial. Tener claridad sobre el costo total evita sorpresas desagradables y permite planificar mejor la inversión en electrodomesticos para el hogar.