Joaquín Levinton lanzó "Pescado Raúl", el alfajor que nació de un blooper televisivo

Joaquín Levinton no se conformó con los escenarios y decidió conquistar el paladar de los argentinos. En una colaboración inédita con Fantoche, presentó una línea bautizada con un nombre que ya es leyenda en la cultura pop: Pescado Raúl.



La elección del nombre no es casualidad. Los fanáticos recordarán el paso de Joaquín por MasterChef Celebrity, donde, en un momento de pura improvisación y carisma, bautizó a un plato de pescado simplemente como "Raúl". El clip se volvió viral en su momento y hoy ese blooper televisivo se transforma en una propuesta gastronómica real que llega a las góndolas de todo el país.



"Me parecía que sacar un disco solamente era poco", comentó el músico con su humor característico durante el lanzamiento de su álbum solista Yo soy Joaquín, dejando en claro que su faceta creativa también abarca el mundo de las golosinas.



Según informó el sitio especializado Infokioscos, respecto a las variedades, los nuevos alfajores Pescado Raúl se encuentran en dos versiones simples, blanco y negro, ambos rellenos con el tradicional dulce de leche de Fantoche. Esta alianza marca un hito en la industria, ya que Fantoche, una empresa familiar con más de 60 años de historia, busca con este lanzamiento unir el espíritu del rock con el consumo masivo en un mercado que devora más de 12 millones de alfajores al día.



La apuesta para este 2026 no termina ahí, ya que la línea se completa con dos versiones triples de 100 gramos que prometen romper el molde del kiosco tradicional.

Infokioscos/Redacción.