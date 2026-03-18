Israel dice que mató al ministro de Defensa iraní y que el final de la guerra está cerca

Las fuerzas israelíes asesinaron al ministro de Inteligencia de Irán, Esmaeil Khatib, según confirmó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

Según medios internacionales, la muerte de Khatib se produjo durante un ataque aéreo nocturno en Teherán, mientras que además se indicó que se Israel autorizó al Ejército a "neutralizar" a cualquier alto funcionario iraní sin requerir autorización adicional

Por otro lado, el ministro de Defensa israelí afirmó que la guerra con Irán entró en su fase decisiva "final".