Israel e Irán se atacan con misiles que dejan cientos de heridos y grandes daños

Durante una nueva ola de ataques de Irán hacia Israel, varios misiles iraníes impactaron en zonas residenciales de dos ciudades de Israel y hay al menos 87 heridos.

Según el reporte de los servicios de emergencia de Israel, se desplegaron operativos sanitarios de magnitud para asistir a las víctimas, quienes presentan cuadros de diversa consideración.

El impacto no solo afectó a civiles, sino que provocó destrozos estructurales en múltiples edificios de la zona sur.

En este contexto, se confirmó que alrededor de 42 personas resultaron heridas este sábado tras el impacto de un misil balístico iraní en la ciudad de Arad. Este ataque se produjo apenas horas después de otra ofensiva similar contra la localidad de Dimona, donde los lanzamientos dejaron un saldo de 45 heridos.

La jornada, marcada por la violencia en los distritos meridionales, mantiene en alerta máxima a los equipos de rescate, quienes continúan trabajando entre los escombros de las áreas urbanas más afectadas por los proyectiles de largo alcance.

Ataques en Teherán

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron, en un comunicado, que atacaron un centro estratégico de investigación y desarrollo en Teherán, presuntamente utilizado por Irán para desarrollar componentes de armas nucleares.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las FDI señalaron que como parte de las recientes andanadas de ataques contra Teherán, la fuerza aérea israelí, guiada por los servicios de inteligencia, bombardeó la instalación, que es parte de la Universidad de Tecnología Malek-Ashtar en Teherán.

Afirmó que el sitio era utilizado por industrias militares y sistemas de misiles balísticos de Irán para desarrollar armas y componentes de armas nucleares.__IP__

Indicaron que la universidad está subordinada al Ministerio de Defensa iraní, y está sujeta a sanciones internacionales "debido a sus actividades y esfuerzos a lo largo de los años para impulsar el programa nuclear iraní y desarrollar misiles balísticos".