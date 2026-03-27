Una estrella del golf en medio de un gran escándalo

El histórico golfista Tiger Woods sufrió un accidente con vuelco en Jupiter Island, Florida, y su estado genera incertidumbre mientras avanza una investigación oficial que aún no confirmó si presenta lesiones.

El episodio ocurrió el viernes poco después de las 14:00 en Beach Road, cerca del número 281, según la Oficina del Sheriff del condado de Martin.

El vehículo en el que viajaba Tiger Woods volcó lateralmente sobre la calzada, y una imagen difundida por WPTV mostró la unidad recostada sobre uno de sus lados.

Las primeras diligencias buscan establecer las causas, con peritajes sobre huellas de frenado, estado del asfalto y posibles factores externos, mientras el sheriff John Budensiek anticipó una actualización pública cerca de las 17:00 y sostuvo que todas las hipótesis siguen bajo evaluación.

Fuentes oficiales no confirmaron lesiones, aunque reportes citados por medios locales indicaron que no habría heridos graves; incluso se mencionó a una persona estable y a otra que rechazó traslado hospitalario.

El representante del golfista no respondió consultas y la vocería indicó que cualquier novedad surgirá por los canales oficiales.

El hecho activó un operativo policial para resguardar la escena y evitar versiones no verificadas, según pudo saber la Agencia NA.

Woods arrastra antecedentes: en 2021 sufrió un grave choque en Los Ángeles con fracturas expuestas en la pierna derecha y riesgo de amputación, además de múltiples cirugías; en 2017 fue detenido en Florida, sin alcohol en sangre pero con presencia de medicamentos, y se declaró culpable de conducción temeraria.