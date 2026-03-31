La Reserva Natural Punta Rasa: naturaleza, aves y faros en Mar del Tuyú

Es el punto donde el Río de la Plata y el Atlántico se encuentran en una combinación de viento, luz y agua que cambia constantemente. Si llegás con la cabeza llena, a primera vista puede parecer vacío. Pero luego te das cuenta de que el vacío era de otro tipo.

Un dato que puede resultar útil sin ser demasiado puntilloso: el lugar se encuentra al norte del Partido de La Costa, en la zona de San Clemente del Tuyú. Pero si estás en Mar del Tuyú o en sus alrededores, es un lugar perfecto para una excursión de un día.

Para los planes relacionados con la naturaleza, en los que es mejor salir temprano y regresar cuando ya has caminado lo suficiente, el micro es una buena opción para viajar sin desgastar demasiado el coche. Así que, si te encargás de organizar el viaje y estás buscando pasajes a Mar del Tuyú, quizá encuentres la manera de preparar el viaje sin llevar demasiado equipaje. Una mochila pequeña, un abrigo, un termo y nada más. Viajar sin equipaje es una verdadera ventaja en un lugar como Punta Rasa.

Lo mejor de Punta Rasa es la observación. No es necesario ser un experto ni llevar una cámara de fotos profesional. Ni siquiera es necesario llevar binoculares, aunque está bien si los llevás. Hay momentos en los que parece que el cielo se llena de aves que pasan volando o posadas en la lejanía que te obligan a observar con paciencia. Y esa observación, por cierto, es buena para tus niveles de ansiedad porque te hace reducir el ritmo. Si llevás niños, debería funcionar porque es como un juego de «¿quién lo ve primero?». Si estás solo, es aún mejor porque es como darte el lujo de estar solo sin sentir que estás perdiendo el tiempo.

Hay dunas de arena, praderas, barro salado y esa luz que parece llegar incluso cuando está nublado. Y si hace mucho viento, Punta Rasa es más agreste, más real. No es como caminar por una playa con música de fondo. Es naturaleza, con un clima que dejará huella en tu cuerpo.

Los faros son otra capa, casi como un punto de referencia. No son un parque temático. Están ahí, hacen su trabajo y, como extra, te dan una imagen muy poética de la costa, aunque de una forma algo menos domesticada. Cerca también está esa imagen de la punta, del borde. El agua y la tierra siempre están en lucha por ver quién gana. Hay días en los que el agua llega más lejos. Hay días en que el agua se retira y aparece más playa. Si regresás en otra época del año, el lugar es diferente.

Para que tu visita sea buena, hay algunas cosas que debes tener en cuenta. En primer lugar, las capas. Aunque haga calor en la ciudad, los vientos allí cambiarán tus planes.

En segundo lugar, agua y algo para comer. Puede que no siempre haya servicios disponibles para conseguir algo de comer o beber. En tercer lugar, protector solar, incluso cuando no brille el sol. El agua y los vientos te afectarán de todos modos. Y en cuarto lugar, respeto por el medio ambiente. No debés dejar basura, alejarte de los senderos ni acercarse demasiado a las aves «para la foto».

Hay personas que visitan Punta Rasa en busca de una experiencia mística. Yo no me metería en eso. Lo que sí ocurre, y es bastante concreto, es que tu cuerpo reacciona de manera diferente cuando caminás en un lugar abierto, con un horizonte y los sonidos de la naturaleza. Te volvés más consciente de lo básico: los vientos, la luz, tus pasos. Y cuando regresás a la ciudad, notás el cambio.

Si estás en la costa y buscas algo que hacer que no requiera ir de compras, ni tener una agenda, ni «que pase algo», entonces Punta Rasa es una buena opción. Te ofrece naturaleza, aves, faros y esa sensación de estar en el fin del mundo.