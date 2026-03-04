Mucho suspenso y la reafirmación de una colorida animación

Tras el éxito en las dos primeras jornadas de “Hoppers: Operación castor”, la película que tuvo su preestreno el fin de semana pasado en San Luis, la cartelera puntana mantiene a la animación y suma otras tres propuestas: el suspenso de “Muerte en invierno” y “La novia” y la acción de “Operación sombra”.

La colorida producción de Disney tiene una novedosa técnica de rodaje que es también parte del argumento, ya que en la película los humanos se convierten en réplicas robóticas de los animales y pueden interactuar con ellos, una situación que se refleja en la pantalla.

A esa divertida historia se sumará otra con menos color que tiene a Jessie Buckley y Christian Bale como protagonistas. Ambientada en los años 30 de Chicago, “La novia” refleja el momento en que un hombre le pide a una renombrada científica que le ayude a crear una compañera. Es así que ambos reviven a una joven asesinada con la que el protagonista vivirá un apasionado romance.

Para un público similar llega a los cines “Muerte en invierno”, una muy entretenida película sobre una viuda que quedó atrapada en una tormenta de nieve en Minnesota y encuentra de casualidad a una adolescente secuestrada por una pareja que vive en una cabaña remota.

La mujer, protagonizada por Emma Thompson, se convierte en la única esperanza de supervivencia de la chica.

De las ciudades estadounidenses, la acción pasa en “Operación sombra”, a Macao, en el sur de China, donde una banda de ladrones comete profesionales robos sin dejar ninguna pista. Es por eso que las autoridades sacan del retiro a un experto en vigilancia, protagonizado por Jackie Chan, para que los ayude ante el rumor que el grupo prepara el golpe más grande de su vida.