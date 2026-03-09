San Luis frente al desafío del empleo: cómo revertir la caída del trabajo privado

La Secretaría de Trabajo de la Nación publica periódicamente informes basados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) sobre la evolución del empleo privado registrado en el país. El último informe disponible, correspondiente a noviembre de 2025, confirma una preocupación creciente: el empleo privado registrado en la provincia de San Luis cayó un 6,8 % entre 2023 y 2025.

Este dato implica la pérdida de más de cinco mil puestos de trabajo formales. Detrás de esa cifra hay miles de familias puntanas cuya economía diaria se vio afectada, pero también un entramado productivo que comienza a mostrar señales de fragilidad.

El fenómeno no es exclusivo de la provincia. A nivel nacional, la recesión económica, la caída del consumo interno, la paralización de la obra pública, entre otros factores impulsados por el gobierno de Javier Milei generaron un impacto directo en el empleo privado.

Sin embargo, en San Luis la situación adquiere una dimensión particular debido a su estructura económica y a que siempre se caracterizó por liderar los ranking de creación de empleo (hoy se encuentra en el puesto 17 de mayor caída, es decir, entre las 10 provincias con situaciones más críticas).

La provincia ha sostenido históricamente una política de salarios por encima de la inflación que permitió dinamizar el consumo interno, y su matriz productiva se construyó sobre tres pilares centrales: la industria manufacturera, el comercio y la construcción. Son justamente estos sectores los que hoy concentran la mayor pérdida de empleo, acompañados por una menor circulación de dinero en la economía local.

La industria, especialmente en los parques industriales de San Luis y Villa Mercedes, registra una caída en los niveles de actividad vinculada a una menor demanda y a las dificultades que enfrentan muchas empresas para sostener sus costos en un contexto macroeconómico inestable. En una provincia donde la industria tiene mayor peso que en muchas otras regiones del país, cualquier contracción se traduce rápidamente en menos empleo.

La construcción también se encuentra entre los sectores más golpeados. La reducción de la obra pública impacta directamente en empresas constructoras, contratistas, proveedores locales y mano de obra local. Históricamente, este sector ha funcionado como un gran dinamizador del empleo, especialmente para trabajadores con menor calificación, por lo que su desaceleración genera un efecto multiplicador negativo en toda la economía provincial.

El comercio, atraviesa también un momento complejo. La caída del consumo y la retracción del poder adquisitivo reducen las ventas, y cuando esto ocurre el empleo suele ser la primer variable de ajuste. En San Luis, en los últimos dos años han cerrado más de 300 empresas.

Frente a este escenario surge una pregunta inevitable: cómo reconstruir una senda de crecimiento del empleo privado en un contexto nacional y local complejo.

La respuesta no depende de una única medida, sino de una estrategia integral que combine políticas públicas, incentivos productivos y una visión clara de desarrollo provincial.

En primer lugar, es fundamental fortalecer el entramado industrial existente. San Luis cuenta con una infraestructura industrial consolidada que debe ser defendida y modernizada. La promoción industrial que marcó el desarrollo provincial en los años noventa fue una política de Estado que atrajo inversiones y formó a miles de trabajadores puntanos. Hoy es necesario recuperar esa visión mediante incentivos fiscales provinciales a la inversión, mejoras en infraestructura y programas de apoyo a la innovación tecnológica para empresas radicadas en la provincia.

En segundo lugar, resulta clave diversificar la matriz productiva o generar nuevas actividades económicas complementarias. Acciones vinculadas al conocimiento, la economía verde, el turismo y los servicios tecnológicos pueden abrir nuevas oportunidades. San Luis posee un enorme potencial turístico gracias a sus paisajes naturales, sus tradicionales fiestas religiosas, sus espacios deportivos y culturales, y su infraestructura para eventos y convenciones.

También es fundamental fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, principales generadoras de empleo en el país. Desde la provincia se pueden implementar herramientas de financiamiento productivo, programas de acompañamiento empresarial, simplificación administrativa y políticas de desarrollo de proveedores locales.

Otro eje central es la formación laboral y la capacitación en nuevas habilidades. Las transformaciones tecnológicas están redefiniendo el mercado de trabajo y las provincias que logren adaptar su recurso humano a estas nuevas demandas tendrán mayores posibilidades de generar empleo de calidad.

Finalmente, San Luis cuenta con una oportunidad estratégica en su posición geográfica como nodo logístico del centro del país. Invertir en infraestructura logística, corredores productivos y servicios asociados al transporte puede consolidar a la provincia como un punto clave para la circulación de bienes y generar nuevos puestos de trabajo.

La caída del empleo privado es una señal de alerta que no debe ignorarse. Pero también puede ser una oportunidad para repensar el modelo de desarrollo provincial. La historia de San Luis demuestra que, cuando existe un plan concreto y estratégico de trabajo, inversión y personas capaces de dar el gran salto, es posible generar oportunidades y crecimiento.