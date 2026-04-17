Mirtha Legrand: "La leyenda continúa, solo estoy resfriada"

La conductora Mirtha Legrand utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores sobre su estado de salud, luego de que se vio obligada a suspender las grabaciones de La Noche de Mirtha de este viernes.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la diva atraviesa un resfriado y debió mantener reposo por recomendación médica. Finalmente, Juana Vialre conducirá en su lugar.

Alrededor de las 15:00 de este viernes, Legrand escribió un mensaje en su cuenta oficial de X, contando la razón detrás de la cancelación de las grabaciones de su ciclo en El Trece: “Como siempre les digo, la leyenda continúa… sólo estoy resfriada, la semana que viene vuelvo!”, informó.

Fiel a su estilo, se despidió de sus seguidores con cariño: “Besito, chau chau”.

Esta semana, los invitados a La Noche de Mirtha son el periodista de espectáculos Daniel Gómez Rinaldi, la senadora Carolina Losada, el periodista Edgardo Alfano y el empresario Ricardo Biasotti.