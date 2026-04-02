Crimen escolar en Santa Fe: realizan una audiencia de atribución de cargos

Una audiencia de atribución de cargos se realizará este viernes en el caso que investiga el crimen de Ian Cabrera, el adolescente de 13 años asesinado por un alumno armado en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal.

Mariana Oroño, integrante del equipo de abogados de la familia del agresor, informó que los padres del victimario “llevan la situación como pueden”, mientras que el menor permanece alojado en un instituto de seguridad de Santa Fe, donde un equipo interdisciplinario evalúa su diagnóstico.

En este sentido, sostuvo que se definirá el futuro del implicado en el caso que se encuentra caratulado como “homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego”, ya que podría ser derivado a un establecimiento con “medidas curativas”. De igual modo, como tiene 15 años y la nueva Ley Penal Juvenil no entró en vigencia, no podrá ser juzgado.

“Está acompañado por su padre”, precisó la letrada, que representa a los seres queridos del atacante junto a Néstor Oroño.

Además, reveló que hasta el momento “no se contactaron” con los familiares de Ian Cabrera, el estudiante de 13 años asesinado antes del izamiento de la bandera en el establecimiento escolar que este martes recibió el último adiós.

Allanamientos

El martes, la Policía de Santa Fe llevó a cabo el primer allanamiento en el domicilio donde vivía el implicado con sus padres, a tan solo horas del ataque que conmocionó al país. Luego, este miércoles un nuevo operativo se realizó en la misma vivienda, pero en esta ocasión participó la Policía Federal.

En ese mismo terreno hay un comercio que pertenece a la familia del chico y que también fue allanado. Hasta el momento no se informó qué se incautó.

Agencia Noticias Argentinas.