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Mundial de Fútbol 2026

El hijo de Zidane se perdería el debut ante Argentina

Lucas Zidane, arquero del Granada y titular en el seleccionado de Argelia, padeció una conmoción cerebral y una fractura de mandíbula y mentón.

Por redacción
| Hace 3 horas

El arquero Luca Zidane, hijo del histórico Zinedine Zidane, sufrió una dura lesión en España y podría quedar descartado para el debut de Argelia ante la Selección argentina en el Mundial 2026.

 

El guardameta del Granada padeció una conmoción cerebral y una fractura de mandíbula y mentón durante la derrota de su equipo frente al Almería, luego de un choque con el brasileño Thalys, situación que obligó a trasladarlo a un centro médico tras el partido.

 

Según informó el club español, los estudios médicos confirmaron la gravedad de la lesión y ahora el futbolista deberá definir junto al cuerpo médico si atraviesa una recuperación sin cirugía o si finalmente pasa por el quirófano, escenario que lo dejaría afuera del cierre de la temporada y también del Mundial.

 

La posible baja genera preocupación en Argelia, ya que Zidane se había consolidado como una pieza importante del equipo de Vladimir Petkovic: fue titular en cuatro de los cinco partidos de la última Copa África y también atajó en el reciente empate sin goles ante Uruguay.

 

Ante este panorama, el entrenador analiza alternativas para el arco de cara al debut ante la Argentina, previsto para el 16 de junio en Kansas City. Los principales candidatos a reemplazarlo son Anthony Mandréa, con mayor experiencia internacional, y Melvin Mastil, de menor recorrido en el seleccionado.

 

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