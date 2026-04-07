Trump aceptó el pedido de Pakistán y extiende por dos semanas el ultimátum a Irán

En un giro "diplomático" dentro de un escenario de extrema hostilidad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, accedió a la petición del primer ministro de Pakistán, Shebbaz Sharif, para prorrogar por 14 días el plazo otorgado a Irán.



El objetivo de esta extensión es permitir que el régimen de Teherán proceda a la reapertura del estrecho de Ormuz, un paso marítimo vital para el comercio energético global cuya clausura ha puesto al mundo al borde de una conflagración a gran escala.



La decisión de Washington llega en un momento de máxima fricción, apenas horas después de que Trump advirtiera sobre la posibilidad de terminar con "toda una civilización" si Irán no cedía a las demandas estadounidenses.



La mediación paquistaní, que solicitó a Irán un "gesto de buena voluntad" abriendo el estrecho durante este periodo, busca desactivar una escalada que ya ha cruzado el umbral de los ataques directos a objetivos estratégicos en suelo persa.



En las últimas jornadas, la ofensiva militar se ha intensificado. Fuerzas de Israel han ejecutado bombardeos contra vías férreas y puentes en ciudades clave como Teherán, Karaj, Tabriz, Kashan y Qom, bajo el argumento de cortar las líneas de suministro de la Guardia Revolucionaria.



Paralelamente, una operación conjunta entre Estados Unidos e Israel alcanzó la isla de Jarg, la principal terminal petrolera iraní. Como represalia, Irán respondió con el lanzamiento de misiles y drones sobre el complejo petroquímico saudí de Jubali, profundizando el caos en el mercado de hidrocarburos.



La respuesta civil dentro de Irán no se hizo esperar. Atendiendo al llamado de las autoridades de su país, miles de ciudadanos se han volcado a las calles para formar cadenas humanas frente a centrales eléctricas y puentes, en un intento simbólico y desesperado por proteger la infraestructura crítica de los ataques aéreos.



Esta movilización popular se produjo en un clima de alta sensibilidad, mientras los líderes de potencias europeas como Francia e Italia instan a Washington a evitar una tragedia humanitaria, subrayando que la población civil no debe pagar las consecuencias de las decisiones de sus gobernantes.



El conflicto también ha comenzado a desbordar las fronteras regionales. En Estambul, las autoridades turcas confirmaron un tiroteo cerca del consulado israelí, donde un atacante resultó muerto y otros dos fueron detenidos tras enfrentarse a la policía con armas largas.



Este episodio subraya la volatilidad de la situación y la urgencia de los esfuerzos diplomáticos liderados por figuras como el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, quien ha pedido a ambas partes "aceptar la mano tendida" de los mediadores para evitar una guerra total de consecuencias impredecibles para la estabilidad mundial.



El Confidencial/Redacción.

