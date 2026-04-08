"El Maligno" Torres volvió a escena con un gran triunfo en Francia

Tras su histórica consagración al conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París (2024), José “El Maligno” Torres volvió a brillar en Europa. Lo logró al coronarse campeón en la etapa Vendée del circuito FISE 2026, una de las competencias más competitiva y prestigiosa del BMX freestyle.

Con esta victoria, el cordobés , que años atrás supo entrenar en San Luis, quedó situado en el quinto puesto del ranking mundial camino a uno de sus nuevos objetivos, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La calificación mundial tiene al tope al francés Anthony Jeanjean, escoltado por por el japonés Riki Nakamura y los estadounidenses Marcus Christopher y Justin Dowell.