"El Maligno" Torres volvió a escena con un gran triunfo en Francia
El cordobés de 31 años se adjudicó la competencia Vendée del circuito FISE 2026. De esta forma se consolidó como uno de los mejores riders del mundo.
Tras su histórica consagración al conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París (2024), José “El Maligno” Torres volvió a brillar en Europa. Lo logró al coronarse campeón en la etapa Vendée del circuito FISE 2026, una de las competencias más competitiva y prestigiosa del BMX freestyle.
Con esta victoria, el cordobés , que años atrás supo entrenar en San Luis, quedó situado en el quinto puesto del ranking mundial camino a uno de sus nuevos objetivos, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
La calificación mundial tiene al tope al francés Anthony Jeanjean, escoltado por por el japonés Riki Nakamura y los estadounidenses Marcus Christopher y Justin Dowell.
La próxima participación de “El Maligno” está prevista para el 11 de abril en la etapa de Baillargues (también en Francia), donde buscará mantener el ritmo arrollador y seguir sumando puntos clave para escalar posiciones en el ranking de la UCI.
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