Urgente pedido: una madre lucha por la cirugía de su hija y necesita ayuda

Una guerrera. Sasha Ludmila necesita de la ayuda de todos. Para colaborar, el alias es: soledadtam. Foto: gentileza.

Soledad Alanís, de Nogolí, es una madre soltera que vive por y para sus dos hijos: Simón, de 10 años, y Sasha Ludmila, de 15. Sasha tiene parálisis cerebral y, tras una intervención realizada en febrero en Buenos Aires, su salud se ha visto afectada por una complicación en su cadera. Hoy, el tiempo corre en contra y la urgencia no puede esperar los plazos de la obra social.



En diálogo con El Diario de la República, Soledad relató el difícil momento que atraviesa la adolescente. Tras una rizotomía practicada para reducir la espasticidad, la posición durante la larga cirugía y una luxación de cadera previa derivaron en una escara que no logra cerrar y una inflamación que aumenta día a día.

Sasha debe pasar por una cirugía más. Foto: gentileza.



"Mi hija está sufriendo un montón, no sabés cómo sufre", confesó con angustia la mujer, quien trabaja de manera estable pero no tiene forma de reunir los 50 millones de pesos que cuesta la nueva intervención.



La cirugía de cadera representa la última etapa de un largo camino médico. El objetivo es que Sasha logre finalmente pararse de su silla de ruedas. Sin embargo, el costo es inalcanzable para la familia y la respuesta de la cobertura médica es incierta.



Ante esta desesperación, Soledad decidió apelar una vez más a la comunidad, consciente de que, como ella misma afirma, "nadie se interesa por la discapacidad hasta que le toca".



Un pedido desde el corazón



A pesar de sentir vergüenza por tener que pedir ayuda, Soledad destaca la enorme solidaridad que ha recibido de los puntanos en el pasado. "La gente tiene un gran corazón y estoy eternamente agradecida por tanto amor que me han dado", señaló.

Sasha Ludmila, una adolescente que lucha por una mejor calidad de vida. Foto: gentileza.



Para ella, recurrir a la colaboración social es la única salida para evitar que el cuadro de su hija siga empeorando.



Quienes deseen colaborar con esta familia de Nogolí para que Sasha pueda acceder a su cirugía de urgencia y terminar con su padecimiento, pueden realizar donaciones a través de la cuenta de Mercado Pago con el alias: soledadtam.