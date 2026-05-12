  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

14°SAN LUIS - Martes 12 de Mayo de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

14°SAN LUIS - Martes 12 de Mayo de 2026

EN VIVO

Solidaridad

Urgente pedido: una madre lucha por la cirugía de su hija y necesita ayuda

Soledad Alanís inició una colecta para costear una operación de unos 50 millones de pesos que Sasha, de 15 años, precisa para mejorar su calidad de vida y dejar de sufrir.

Por redacción
| Hace 3 horas
Una guerrera. Sasha Ludmila necesita de la ayuda de todos. Para colaborar, el alias es: soledadtam. Foto: gentileza.

Soledad Alanís, de Nogolí, es una madre soltera que vive por y para sus dos hijos: Simón, de 10 años, y Sasha Ludmila, de 15. Sasha tiene parálisis cerebral y, tras una intervención realizada en febrero en Buenos Aires, su salud se ha visto afectada por una complicación en su cadera. Hoy, el tiempo corre en contra y la urgencia no puede esperar los plazos de la obra social.

 


En diálogo con El Diario de la República, Soledad relató el difícil momento que atraviesa la adolescente. Tras una rizotomía practicada para reducir la espasticidad, la posición durante la larga cirugía y una luxación de cadera previa derivaron en una escara que no logra cerrar y una inflamación que aumenta día a día. 

 

 

Sasha debe pasar por una cirugía más. Foto: gentileza. 

 


"Mi hija está sufriendo un montón, no sabés cómo sufre", confesó con angustia la mujer, quien trabaja de manera estable pero no tiene forma de reunir los 50 millones de pesos que cuesta la nueva intervención.

 


La cirugía de cadera representa la última etapa de un largo camino médico. El objetivo es que Sasha logre finalmente pararse de su silla de ruedas. Sin embargo, el costo es inalcanzable para la familia y la respuesta de la cobertura médica es incierta. 

 


Ante esta desesperación, Soledad decidió apelar una vez más a la comunidad, consciente de que, como ella misma afirma, "nadie se interesa por la discapacidad hasta que le toca".

 


Un pedido desde el corazón

 


A pesar de sentir vergüenza por tener que pedir ayuda, Soledad destaca la enorme solidaridad que ha recibido de los puntanos en el pasado. "La gente tiene un gran corazón y estoy eternamente agradecida por tanto amor que me han dado", señaló. 

 

 

Sasha Ludmila, una adolescente que lucha por una mejor calidad de vida. Foto: gentileza. 

 


Para ella, recurrir a la colaboración social es la única salida para evitar que el cuadro de su hija siga empeorando.

 


Quienes deseen colaborar con esta familia de Nogolí para que Sasha pueda acceder a su cirugía de urgencia y terminar con su padecimiento, pueden realizar donaciones a través de la cuenta de Mercado Pago con el alias: soledadtam.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo