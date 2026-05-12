La motosierra pasó por un proyecto de adhesión a la Marcha Federal Universitaria

El achicamiento que sufren las universidades nacionales no solo pasa por lo económico, sino que también alcanza y afecta a los pronunciamientos en apoyo a esta lucha.

Este lunes, en el Concejo Deliberante de Justo Daract hubo una fuerte polémica por un proyecto de adhesión en defensa de la educación pública que impulso en justicialismo, pero que tras una ardua discusión salió previa “tijera en mano” de los ediles que responden a La Libertad Avanza y sus aliados.

Como en la ciudad que es “la puerta de Cuyo” hay universidades, los ediles del PJ promovieron un documento con una defensa irrestricta de la universidad pública y gratuita.

Sin embargo, cuando empezó a ser tratado hubo una cerrada oposición de los ediles de La Libertad Avanza, con el respaldo de los radicales y del poggismo.

Impulsaron modificaciones porque supuestamente estaban en contra de Milei y el proyecto de adhesión quedó rengo, “porque primó la ceguera frente a la realidad, con la eliminación de cinco artículos que modificaron el sentido del proyecto de adhesión”, señaló una fuente legislativa.

Artículos eliminados

-Que este Honorable Concejo Deliberante ha acompañado y reconocido en reiteradas oportunidades el valor de la universidad pública mediante distintas declaraciones y acciones institucionales.

-Que mediante Declaración N.º 217-R11-HCD-2025 este Honorable Concejo Deliberante expresó su apoyo y adhesión a la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria presentada ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

-Que asimismo mediante Declaración N.º 224-R11-HCD-2025 este cuerpo manifestó su repudio al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y expresó su acompañamiento a la comunidad universitaria argentina.

-Que actualmente persisten dificultades vinculadas al financiamiento del sistema universitario público, impactando en el funcionamiento institucional, en programas de investigación y extensión, en las condiciones salariales de docentes y nodocentes y en el acceso y permanencia de estudiantes.

-Que la insuficiencia y falta de actualización de becas y programas de acompañamiento estudiantil afectan especialmente a jóvenes del interior del país y de nuestra ciudad que deben sostener sus trayectorias educativas en contextos económicos complejos

-Que las movilizaciones convocadas por la comunidad universitaria constituyen una expresión legítima en defensa de la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad.

Los concejales libertarios, radicales y poggistas no conformes con borrar de un plumazo estos artículos, agregaron uno en apoyo a las auditorias en las universidades nacionales.