Una exintendenta acordó pagar 6 milones de pesos, en tres cuotas, para evitar ser juzgada

La ex intendenta de Renca, María Ester Fariña, acordó con la Fiscalía de Estado pagar seis millones de pesos, en tres cuotas de dos, para frenar la causa judicial en su contra que había tenido un fuerte avance el año pasado, cuando quedó imputada por varios delitos contra la administración pública.

De esa manera, la ex funcionaria evitará que el proceso judicial siga adelante y una eventual condena por incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado, usurpación de títulos y estafa.

Fariña y el organismo provincial presentaron el acuerdo en una audiencia que se hizo en los tribunales de Concarán y que fue encabezada por el juez de garantías Nicolás Cóppola, quien homologó la propuesta. La exintendenta estuvo en la sala junto a sus abogados y el fiscal de estado suplente, Rafael Berruezo, participó de manera virtual.

La acusada fue intendenta comisionada de Renca entre 2011 y 2015, un lapso en el habría cometido irregularidades como la falta de rendición de balances y la emisión de cheques sin fondos.

El convenio establece que la imputada deberá abonar a la provincia seis millones de pesos como reparación integral en tres cuotas mensuales, consecutivas, para posteriormente estas en condiciones de pedir el sobreseimiento. En caso de que la ex funcionaria no cumpla con lo pactado, el Estado podrá pedir la continuidad del trámite penal.