China: explosión en una mina de carbón deja 82 muertos y dos desaparecidos

Un total de 82 personas fallecieron mientras que otras dos estaban desaparecidas luego de una explosión de gas de una mina de carbón, ocurrida en la provincia de Shanxi, en el norte de China.



La explosión de gas ocurrió en la mina de cabrón Liushenyu, ubicada en el distrito de Qinyuan, que se produjo a las 19:29 horas del viernes.

Un total de 128 personas recibían tratamiento en hospitales, incluyendo a dos en estado crítico y dos en estado grave.



Funcionarios en la conferencia de prensa atribuyeron las cifras iniciales inexactas al caos en la escena y al fracaso de la compañía por proporcionar la correcta cifra de trabajadores en servicio.



Gases tóxicos y dañinos bajo el pozo de la mina habían excedido los límites de seguridad por mucho tiempo, lo que representó un riesgo para desastres secundarios.



Problemas para la compañía y sus responsables



La compañía involucrada en la explosión de la mina de carbón fue encontrada responsable de “serias violaciones de la ley”, informó Xinhua.

Los responsables de la compañía fueron puestos bajo control y la mina de carbón interrumpió su producción por revisiones de seguridad, informó Chen Xiangyang, alcalde de la ciudad de Changzhi, la cual administra Qinyuan.



Agencia Noticias Argentinas.

