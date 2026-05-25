¿Qué pasa con la salud cuando el que se fuga es el Estado?

La crisis del sistema de salud en nuestro país ha alcanzado niveles alarmantes. Hacía muchos años que en nuestra nación no padecíamos las carencias que impactan de lleno en la salud física y psicológica de millones de argentinos y argentinas como hoy.

Estamos ante la fuga más grande por parte de un estado nacional a la salud pública. Perjudicando a los ciudadanos que habitamos el suelo argentino como también a los profesionales de la salud, quienes se manifiestan con profunda frustración por la carencia a diario de recurso humanos, físicos, y tecnológicos sumada la creciente escasez de medicamentos e insumos para hacer frente a la responsabilidad de cuidar la vida, tal cual lo dicta su juramento hipocrático y sitúan al personal médico en un dilema ético constante.

Se fuga el estado en la salud cuando vemos reflejada el desolador aumento de la mortalidad infantil y neonatal que hoy es de 8,5 muertes cada 1000 niños nacidos y el incremento de la mortalidad materna en un 37%.

Se fuga el estado en la salud cuando el programa Incluir Salud demoras los pagos, hay falta de insumos, prótesis, el trasporte se vuelve inalcanzables y ponen en evidencia la falta de empatía de este gobierno al dejar a miles de personas con discapacidad en una situación de riesgo de vida y aislándolas del mundo en el que tienen derecho a ser estar y participar.

Se fuga el estado en la salud cuando se anuncia la eliminación del Plan Remediar que con carente compasión anunciaba el ministro Mario Lugones, que hay que recordar que está ligado directamente al sector privado de la salud como miembro del Sanatorio Güemes y ex directivo de la pre paga Hominis, que responde a sus intereses y colegas de la salud privada que queda de manifiesto ante la posible modificación del PMO (plan médico obligatorio). La aprobación es un golpe letal de muerte a la salud argentina, algo que no me sorprendería, ya que fue parte de la decisión de la eliminaciones de 79 medicamentos que llegaban a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de todo el país por tres medicamentos que estarían vinculados a cardiopatías, que además se encuentra desde abril interrumpido en tiempos y formas dejando a las provinciaa argentinas en un estado de desigualdad que afecta la soberanía de la salud provinciales.

Se fuga el estado en la salud cuando en el PAMI hay meses de demoras para los turnos, menos coberturas de medicación, interrupciones de servicios como oftalmología y odontología por falta de pago a prestadores, farmacias con riesgo de cese sumando la resolución 1107/2026, publicada el 9 de abril de 2026, modificó el Nomenclador Común del Instituto, que afecta el esquema de honorarios de los médicos de cabecera y elimina todos los adicionales por consultas presenciales y formación profesional, así como una reducción considerable en los honorarios por visitas domiciliarias y consultas a afiliados fuera de cápita.

Se fuga el estado en la salud cuando hay caída en las coberturas de vacunación, mientras aumentan enfermedades prevenibles por vacunas como la tos convulsa, que ya se cobró la vida de 14 bebés desde el año pasado.

Se fuga el estado en la salud con la desregulación en el aumento de las pre pagas que impactan de lleno en la cantidad de personas para ser atendidos en los hospitales públicos. Al día de hoy hay 742.000 mil personas que se han quedado sin ningún tipo de cobertura. Desde el 2023 las prepagas aumentaron 417%.

Se fuga el estado en la salud cuando en el hospital más importante de nuestro país para los niños y niñas argentinos, el Garrahan, las residencias nacionales fueron transformadas en un régimen de becas, sin aportes ni derechos laborales. O cuando se desmantela el Centro Nacional de Control de Calidad y el Centro Nacional de Nutrición o el Instituto Nacional del Cáncer, convertido en Dirección dentro del Ministerio.

Se fuga el estado en la salud cuando por decisión Administrativa 20/2026, publicada el 11 de mayo en el Boletín Oficial, se establece un recortes presupuestarios que implica una quita de 63.000 millones de pesos que impacta sobre menos compra de medicamentos e insumos (20 mil millones de recorte), menos prevención y detección temprana del cáncer (5 mil millones menos), quita de recursos para el Malbrán (1.100 millones menos), reducción en el presupuesto para la gestión de vacunas (500 millones de ajuste), entre otros.

Se fuga el estado en la salud cuando la argentina deja de ser parte de la OMS (Organización Mundial de la Salud). Solo tres países están fuera de ella y son Liechtenstein , Estados Unidos, Argentina y Taiwan quien no es reconocido por la OMS como estado.

No debe ser considerado solo un enunciado la salud es un bien que no puede gestionarse solo dentro de los límites de un solo país. En momentos de amenazas globales, la cooperación internacional se vuelve más crucial que nunca para enfrentar estas crisis de manera efectiva.

Y me pregunto ¿Qué pasa cuando el que se fuga es el Estado? Y, en la salud huyendo cual prófugo del cumplimiento de responsabilidades indelegables que son nada menos que la razón de su misma existencia, puede haber estados más o menos pequeños, con mayor o menor intervencionismo económico, y social; pero la razón más propia, más primaria del Estado es brindar salud a su pueblo y un marco legal de igualdad que garantice los derechos de todas las personas.

Del mismo modo, la ausencia del Estado como garante de la salud y de los derechos no es porque falten recursos (con recaudación impositiva récord), personal capacitado, etc. Sino que esos recursos se destinan para el beneficio del déficit cero a cualquier precio. No importa que en eso vaya la vida de uno o miles de argentinos. Los Estados Nacionales y Provinciales deben garantizar la salud en excelencia de quienes estamos dentro del territorio argentino.