Salas de reuniones inteligentes

Las oficinas tradicionales ya se quedan cortas para responder a la realidad laboral actual. No es para menos, muchas empresas de gran tamaño tienen salas de reuniones que permanecen vacías mientras los equipos pequeños pueden no encontrar un espacio libre para reunirse.

Esta desconexión genera un gasto inmobiliario innecesario y afecta la productividad diaria. La solución no es construir más habitaciones, sino entender cómo se usan las existentes, además de la realidad laboral. Aquí es donde la analítica de ocupación basada en cámaras transforma la gestión de los espacios de trabajo.

El verdadero costo del metro cuadrado fantasma

Un espacio de trabajo vacío es uno de los mayores drenajes financieros para cualquier organización corporativa. Los costos de alquiler, mantenimiento, climatización e iluminación se pagan igual, sin importar si una sala se aprovecha o no.

Por eso, es necesario hacer una evaluación de las necesidades corporativas para conocer cuándo es factible reunirse y quiénes deben formar parte de ese proceso sin interrumpir la productividad diaria. La idea es comunicarse efectivamente sin que falten datos, ya que esto puede llevar a la organización a tomar decisiones erróneas basadas en la intuición o quejas.

Por ejemplo, cuando una sala para doce personas se usa de forma recurrente por solo dos empleados, el espacio se desperdicia. Este fenómeno reduce la eficiencia del suelo disponible y encarece innecesariamente la operación del edificio.

Líderes en equipamiento y analítica para espacios de trabajo

El mercado actual ofrece soluciones avanzadas que combinan hardware de videoconferencia de alta calidad con sensores de conteo integrados. Diversas compañías de tecnología lideran la transformación hacia estos entornos laborales inteligentes y eficientes.

Ricoh

La multinacional Ricoh destaca por ofrecer soluciones integrales que combinan pantallas interactivas, sistemas de videoconferencia y software de gestión. Sus herramientas analizan el uso del espacio para ayudar a las empresas a tomar decisiones de infraestructura inteligentes.

Esta empresa facilita la flexibilidad y colaboración activa. Por ejemplo, productos como el RICOH 360 Meeting Hub (que integra cámara, micrófono y altavoz) y los monitores interactivos y portátiles OLED, aumentan la eficiencia corporativa.

Logitech

Por su parte, Logitech ha democratizado el acceso a esta tecnología con barras de video. Estas incluyen lentes especializados que cuentan a los asistentes a las reuniones. De esa manera, se crea un registro de la cantidad de trabajadores que asistieron o no, incluso de quiénes fueron.

Ejemplo de sus productos es la Logitech Sight, una cámara de sobremesa que se puede ubicar en el centro de la mesa de la sala de reuniones. Esto ayuda a capturar el ángulo de los rostros de las personas. También están la Logitech Rally Bar y Rally Bar Mini.

Cisco y Poly

Ahora bien, hay otras marcas que no se quedan atrás, como Cisco y Poly, quienes ofrecen ecosistemas robustos para grandes corporaciones que buscan máxima seguridad y compatibilidad. Estas plataformas ofrecen soluciones orientadas a videoconferencias y la colaboración corporativa. Incluso, usan inteligencia artificial para optimizar el proceso de comunicación.

Por ejemplo, la Cisco Room Bar Pro tiene un sistema de doble cámara inteligente que mapea el espacio y define las zonas de reunión virtuales. Mientras que la Poly Studio Series hacen un seguimiento al orador y un encuadre de grupo fluido.

Decisiones inmobiliarias basadas en datos concretos

La analítica de ocupación ofrece la evidencia necesaria para planificar reformas estructurales sin temor a equivocarse. Si los datos muestran que el 80% de las reuniones son de tres personas, la estrategia cambia respecto a una mayor cantidad.

Con esa información, cualquier organización puede dividir una gran sala en tres áreas de trabajo independientes. De allí, se establece un presupuesto para adaptar el mobiliario necesario para que todos se sientan cómodos, según las necesidades reales de cada área. Esto multiplica las opciones de reunión disponibles para el personal sin tener que alquilar más metros cuadrados de oficina.

A largo plazo, este historial de datos permite negociar mejores contratos de alquiler o reducir la superficie contratada. La optimización del espacio inmobiliario se traduce directamente en un ahorro de capital que impacta positivamente el balance financiero.

El camino hacia la oficina eficiente y sostenible

Implementar la analítica de ocupación no implica espiar a los empleados, sino entender sus flujos y necesidades reales. Es una manera real de adaptar la oficina y su espacio a la realidad laboral del día a día. Esto mejora el bienestar del equipo y fomenta la colaboración natural.

Por otra parte, cuando se reducen los metros cuadrados, también se disminuye la huella de carbono del edificio corporativo. Es lógico, ya que menos personas, pueden requerir menos espacio que calentar, enfriar e iluminar. Entonces, el área se vuelve más sostenible y respetuosa con el medioambiente.

El futuro del sector inmobiliario corporativo pertenece a quienes saben escuchar lo que sus instalaciones intentan decirles. Dejar atrás la gestión intuitiva es el primer paso para construir un entorno laboral competitivo, dinámico y altamente rentable.