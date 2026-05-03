  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

15°SAN LUIS - Domingo 03 de Mayo de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

15°SAN LUIS - Domingo 03 de Mayo de 2026

EN VIVO

Apertura 2026

Racing y Huracán hicieron negocio: empataron y clasificaron

La “Academia” entró octavo en la zona B, mientras que el “Globo” terminó séptimo. Ya están en los playoffs.

Por redacción
| Hace 2 horas

Racing empató 0 a 0 con Huracán en un partido de muy pocas llegadas de riesgo que disputaron esta tarde, en el estadio Presidente Perón, por la adeudada novena fecha del Torneo Apertura 2026.

 

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la llegada más clara del partido fue del local, a los 16 minutos, del segundo tiempo, con un disparo de media vuelta del delantero Tomás Pérez que fue despejado, sobre su palo derecho, por el arquero Hernán Galíndez.

 

Con el empate, ambos clasificaron: el equipo de Gustavo Costas terminó octavo en la zona B con 21 puntos, mientras que el “Globo” cerró séptimo con una unidad más.

 

Así, la “Academia” deberá jugar en los octavos de final del Apertura visitando a Estudiantes, líder de la zona A, mientras que los dirigidos por Diego Martínez tendrán que visitar a Boca. Ambos partidos son con fecha y hora a confirmar.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo