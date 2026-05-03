Racing y Huracán hicieron negocio: empataron y clasificaron

Racing empató 0 a 0 con Huracán en un partido de muy pocas llegadas de riesgo que disputaron esta tarde, en el estadio Presidente Perón, por la adeudada novena fecha del Torneo Apertura 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la llegada más clara del partido fue del local, a los 16 minutos, del segundo tiempo, con un disparo de media vuelta del delantero Tomás Pérez que fue despejado, sobre su palo derecho, por el arquero Hernán Galíndez.

Con el empate, ambos clasificaron: el equipo de Gustavo Costas terminó octavo en la zona B con 21 puntos, mientras que el “Globo” cerró séptimo con una unidad más.

Así, la “Academia” deberá jugar en los octavos de final del Apertura visitando a Estudiantes, líder de la zona A, mientras que los dirigidos por Diego Martínez tendrán que visitar a Boca. Ambos partidos son con fecha y hora a confirmar.