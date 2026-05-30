Partido por partido, la primera fase que promete ser emocionante

El Mundial de fútbol que compartirán Estados Unidos, México y Canadá está a la vuelta de la esquina y los fanáticos puntanos, argentinos y de todo el universo palpitan los 104 partidos que se disputarán hasta el 19 de julio, cuando está prevista la final.

Divididas en 12 grupos, las 48 selecciones conformarán la edición más grande de la historia de los mundiales y se dividirán en 16 ciudades.

La primera fase tendrá 72 partidos y clasificará a 32 equipos para la siguiente instancia: los primeros y segundos de cada grupos más los ocho mejores terceros.