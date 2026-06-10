Sin respuestas: el 'desesperante grito' de los desocupados de San Luis en las redes

La falta de empleo en San Luis dejó de ser una fría estadística para convertirse en una dolorosa realidad que se siente en cada rincón de la provincia. Ante la escasez de respuestas institucionales y la aparente ausencia de iniciativas oficiales para reactivar la economía local, las redes sociales se transformaron en el principal canal de catarsis colectiva para cientos de puntanos que ya no saben qué hacer para reinsertarse en el mercado laboral.



El disparador de un debate tan real como desgarrador ocurrió en el grupo de Facebook "Busco y Ofrezco Trabajo, San Luis Argentina". Allí, el usuario Dani Soll expuso su frustración con un mensaje que caló hondo al relatar que, tras entregar miles de currículums, nadie lo llamó.



El joven detalló el desgaste de cumplir con todo lo requerido, llegar a tiempo a las entrevistas y dar lo mejor de sí, para terminar siempre en la nada misma, concluyendo lo cansador que resulta no tener un sueldo, una rutina ni algo que haga pensar que se puede salir adelante.



La publicación no tardó en replicarse y cosechar decenas de comentarios de otros vecinos que atraviesan exactamente el mismo calvario. Entre las respuestas, Yanina expuso un cambio drástico en el paisaje urbano al señalar que San Luis era una de las pocas provincias donde no se veía gente en situación de calle o pidiendo, y que hoy la situación es impresionante. A su vez, lamentó que a pesar de ser un lugar hermoso, actualmente no deja avanzar a sus habitantes.



El impacto psicológico de la crisis también se hizo notar en el ida y vuelta virtual. El usuario Halley expresó que la situación es sumamente bajoneante y que el verdadero trabajo actual es tener ánimos para salir a buscar sabiendo que no hay nada, un sentimiento que Daniela sintetizó con un rotundo y triste "estamos todos iguales".



Por su parte, Susana aportó una mirada alarmante sobre la pérdida de los ingresos diarios al confesar que ya no se consigue ni una changa, lo que vuelve desesperante cubrir necesidades básicas como la comida o los impuestos, concluyendo que "la ciudad está muerta y que para los más grandes la situación es aún peor."



Finalmente, las críticas hacia la gestión y el destrato empresarial cerraron el debate. Mientras Matías fue categórico al definir que la provincia es un desastre, Bianca relató el manoseo que sufren quienes buscan empleo hace años, asegurando que la han boludeado en miles de lugares pidiéndole que vaya todas las semanas para ver si hay vacantes, demostrando que la experiencia acumulada hoy no sirve de nada.



Así, mientras el termómetro social de las redes quema, la falta de políticas públicas orientadas a la generación de empleo genuino sigue agravando la incertidumbre de los hogares puntanos.

