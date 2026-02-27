Aumentan los conflictos laborales y se agudiza la situación de las empresas

La situación de las empresas se agrava y escala el número de firmas que cierran o presentan distintos problemas laborales, luego del cierre dispuesto por la emblemática empresa de neumáticos Fate como el caso más reciente.



La Anónima



La cadena de supermercados La Anónima declaró que les está costando “ser rentables o tener buena relatividad”. Así lo expuso el gerente general, Nicolás Braun, quien sostuvo que debido a esos problemas, empresas como Walmart y Carrefour “se fueron o se están yendo”.



“Aunque mucha gente no lo debe creer, hoy como cadena de supermercados que trabaja en la formalidad es muy difícil. Cuando lo comprarás, en términos relativos, con cómo le va a los supermercados en Uruguay, Chile, Brasil y el mundo a nosotros nos va muy mal”, indicó Braun.



Cervecería Quilmes



La mítica compañía de bebidas tuvo que despedir parte de sus 260 empleados totales que poseía en la planta ubicada en Zárate. Ahora operarán con 80 trabajadores, un recorte del 43% del personal total. Había sido inaugurada hace seis años, en 2020, con una inversión por más de $5.000 millones.



Entre las principales causas, desde la firma sostiene que la caída en el consumo y la apertura de importaciones golpearon en su situación financiera, que venía siendo arrastrada desde el 2025.



Alimentos Refrigerados



La Justicia declaró la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), compañía que producía yogures y postres de SanCor, y tuvo que despedir alrededor de 400 trabajadores entre las dos plantas de Buenos Aires (Lincoln) y Córdoba (Monte Cristo), con 180 y 200 empleados respectivamente.



El cierre se dio luego del fallido concurso preventivo iniciado a principios del 2024. ARSA acumulaba deudas con proveedores, transportistas y empleados, sumado al atraso en el pago de salarios.



En la firma atribuyen la quiebra al contexto económico nacional, donde detallan las tasas de inflación, caída en el consumo y el encarecimiento de la leche cruda.



Lácteos Verónica



Trabajadores de la empresa láctea junto a sus familiares y vecinos realizaron la semana última una movilización hacia la sede de la compañía ubicada en Lehmann, provincia de Santa Fe.



La situación de crisis en la empresa de lácteos alcanza sus tres plantas de producción ubicadas en Suardi y Clason, junto a la de Lehmann misma.



En ese sentido, Clason lleva meses parada, mientras que Lehmann y Suardi dejaron de operar “hace unas dos semanas, cuando se terminó el fasón".



La empresa acumula meses de deuda salarial, sumado a un parate en la línea de producción debido a la falta de insumos y materia prima. Estos componentes ponen en riesgo alrededor de 700 puestos de trabajo.



“Estamos sin cobrar los sueldos de diciembre, al igual que el aguinaldo”, señalaron ante esta agencia desde la planta de Clason.



También entra en juego la posible venta de la compañía, lo que se considera como “la única salvación para sostener la fuente de trabajo”. Si bien la empresa no formalizó su cierre definitivo, puertas adentro las plantas quedaron vacías, sin actividad y hasta el transporte que llevaba al personal de la láctea dejó de funcionar.



Granja Tres Arroyos



La empresa avícola atraviesa un conflicto laboral, dado que adeuda pago de salarios, aguinaldos, horas extras y vacaciones.



Eso derivó en que los trabajadores accionen con medidas de fuerza y tensiones operativas significativas, según consignó el CEPA a través de un informe.



Casa Montes



La bodega ubicada en la provincia de San Juan se encuentra hundida en una crisis financiera por más de $450 millones.



Casa Montes es la responsable de marcas como Ampakama, Fuego Negro, Alzamora, Baltazar.



Grupo Dass



La empresa textil desvinculó, a principios del 2026, a más de 40 trabajadores. Con sede en la ciudad misionera de Eldorado, la firma se vio obligada a hacer un recorte en su plantilla dado un menor nivel de actividad productiva y caída de la demanda.



Actualmente, la planta tiene personal limitado y su producción solo estaría garantizada hasta junio del 2026.



Emilio Alal



La compañía textil cerró de forma definitiva sus plantas ubicadas en Corrientes (Goya) y Chaco (Villa Ángela).



La medida afectó a más de 260 trabajadores, dejándolos sin empleo y a su vez, afectando a numerosos empleos indirectos vinculados a proveedores y servicios locales.



Acindar



La productora de acero lleva registrados varios períodos de paradas temporales en su producción. En 2024, aplicaron 3 suspensiones: 1.700 en febrero, 3.000 en marzo y 460 en junio.



En 2025, ese número tuvo mayor frecuencia: 980 suspensiones en febrero, 130 en junio, 600 en julio, 600 en septiembre, 200 en octubre y casi la totalidad de sus trabajadores en diciembre.



Además, se efectuaron despidos en marzo de 2024 (al menos 115), febrero (65 despidos luego de una asamblea) y junio de 2025 (130 trabajadores tercerizados).



ADS



Aires del Sur (ADS), la fabricante de aires acondicionados de Tierra del Fuego para la marca Fedders, se declaró en quiebra y los trabajadores, que no cobran desde diciembre, tomaron la fábrica.



Los 140 operarios actúan amparados por la UOM. En tanto, los 16 supervisores -en idéntica situación salarial- desempeñan sus funciones desde la regional local de ASIMRA ante el silencio de la conducción nacional encabezada por Luis García Ortíz. El cierre de ADS no es el primero en la isla ni, parece, será el último.



Fate



Uno de los casos más recientes fue el de la histórica fabricante de neumáticos, que anunció su cierre definitivo de manera inmediata y despedirá a 920 empleados.



La planta que dejará de estar operativa es la mayor del país y tenía una capacidad productiva que superaba los cinco millones de neumáticos por año. El cierre se da en un contexto de crisis para la industria afectada por la apertura comercial que generó un mayor impacto de las importaciones.



En ese contexto, el Gobierno había dictado la conciliación obligatoria por 15 días luego de una mediación entre la compañía y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). Pero el encuentro promovido por la Secretaría de Trabajo no llegó a un acuerdo entre las partes, por lo que se convocó a un nuevo encuentro el miércoles 4 de marzo a las 11.



En tanto, desde la empresa señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que “Fate quiere cumplir la conciliación obligatoria pero no puede reabrir la planta porque está ocupada por el sindicato”. “No hay mucho más para agregar”, añadieron.



