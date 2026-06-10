Especialistas digitales compartieron experiencias y herramientas de prevención en internet

Especialistas del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC) de la Universidad Austral y TikTok desplegaron en la ciudad de San Luis una intensa actividad educativa y de prevención que corresponde a nueva edición de su gira federal.

La agenda que desarrollaron este martes y miércoles contempló el dictado de charlas preventivas en colegios secundarios, una jornada sobre educación, tecnología y derechos digitales en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis y una presentación en la Cámara de Diputados provincial, donde la iniciativa fue declarada de interés comunitario.

Los talleres en los colegios estuvieron a cargo de expertos en delitos digitales, quienes dialogarán con estudiantes, familias y docentes sobre buenas prácticas en internet y prevención de riesgos.

Los paneles contaron con las disertaciones de las abogadas e integrantes del observatorio. Estuvieron María Agustina Zelis Linares, abogada, Especialista en Cibercrimen tecnologías aplicadas a la investigación; Julieta Romagnoli Rossi, abogada, Especialista en Cibercrimen tecnologías aplicadas a la investigación; y Maria Soledad Bernis, abogada, especialista Cs. Forenses con orientación en delitos contra la integridad sexual.

Quienes estuvieron involucrados con la agenda que cumplieron las expertas, destacaron que el desembarco en la provincia es el resultado de la articulación institucional entre la Fundación Ambiance 2050, OCEDIC y la Universidad Nacional de San Luis a través de su Facultad de Ciencias Humanas.

“Iniciar esta nueva edición de la Gira OCEDIC - TikTok nos permite profundizar un trabajo que ya demostró ser vital. Enfrentar la complejidad del cibercrimen exige actualización tecnológica permanente. Hoy estamos redoblando la apuesta para entrenar a educadores y profesionales y brindarles herramientas cada vez más sólidas, entendiendo que la cooperación y la capacitación son los únicos pilares capaces de construir un entorno digital verdaderamente seguro", indicó, en la previa del arribo a la ciudad capital, la directora del observatorio, Daniela Dupuy,

Balance, consultas y alertas

Al hacer un balance del ‘desembarco’ en San Luis, del contacto con la comunidad y de las consultas que les hicieron, Agustina Zelis Linares sintetizó dijo que “rl programa ha tenido una recepción increíble en la provincia de San Luis. Hemos recibido gran interés por parte de toda la comunidad".

La especialista señaló que las consultas de niños, niñas y adolescentes estuvieron centradas en los mensajes privados que reciben quienes juegan en línea. "En relación a identificar lo que es el ciberbullying, los chicos comentaban que reconocen esas conductas en sus aulas".

Por otra parte, manifestaron dudas acerca de la configuración de perfil y privacidad, "ante lo que les explicamos cómo configurar sus cuentas, perfiles, las medidas de seguridad en WhatsApp, entre otras cuestiones".