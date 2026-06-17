Los Herrera llegan a San Luis para celebrar el Día del Padre con un gran baile

El reconocido dúo que se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la música popular argentina, desembarca en la capital puntana con un espectáculo que promete hacer cantar y bailar a miles de personas. Con un repertorio cargado de éxitos y una energía arrolladora sobre el escenario, Los Herrera son hoy una verdadera tendencia en San Luis y en todo el país.

La apertura y la onda de la previa estará a cargo del artista local Gaspar Gigena, sumando su música a un evento pensado para disfrutar entre amigos y en familia. La velada contará además con la presencia de DJ Tao, uno de los productores y DJs más destacados de la escena nacional, quien aportará todo su talento para convertir la noche en una verdadera fiesta.

Será una noche con toda la música, el baile y la energía que caracteriza a los grandes eventos populares. La invitación es clara: preparar al grupo, cargar las mejores pilas y vivir un auténtico fiestón cuartetero que promete hacer vibrar a la capital puntana.

📅 Sábado 20 de junio

📍 Roma Multiespacio – Ruta 3 y Gervasio Escudero

🎟️ Entradas anticipadas:

VIP: $25.000

Populares: $17.000

Puntos de venta:

Vendedores oficiales: Laura 2665107726 y Franco. 266941500

Envío a domicilio: Chavito 2664714685 - Fabri 2664 792127 (Zona 2° Rotonda)- Javi 2664 589762 (Zona Potrero, Juana Koslay, La Punta, Centro) - Pablo 2664 559203 - Cande 2664 199462 (Zona Oeste)

Punto de venta físico: Kiosco El Rulo - esquina de Ciudad del Rosario y Riobamba-.

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles y la capacidad es limitada, por lo que los organizadores recomiendan adquirirlas con anticipación para no quedarse afuera de una noche que promete ser explosiva.