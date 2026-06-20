Denuncia e investigación judicial por incendios en Cafayate

La justicia salteña avanza en una investigación tendiente a esclarecer el origen del incendio forestal que afecta a la zona de Cafayate, al sureste de la ciudad de Salta, luego de la denuncia que había presentado oportunamente Rita Guevara, intendenta de esa localidad.



La jefa comunal había presentado dicha denuncia el 9 de este mes, dos días después de haberse originado el primer foco en una finca perteneciente a la firma El Monte S.A.



En el escrito ante la fiscalía local, Guevara había señalado que el fuego provocó graves daños al ecosistema local y que puso en riesgo la integridad de los bomberos. Además, recordó que durante el mes de mayo ya se había registrado un episodio similar en la misma propiedad, lo que llevó al municipio a plantear la presunción de una posible intencionalidad.



En tanto, y según fuente vinculadas a la causa, algunos vecinos aseguraron haber visto gente desconocida merodeando por la zona del aeródromo y del parque de paneles solares, por lo que la fiscal Sandra Rojas no descarta ninguna hipótesis, mientras la mayoría de los vecinos consideran que hubo intervención humana en el origen de las llamas.



Hasta el momento, unas 200 hectáreas fueron arrasadas por el incendio forestal que se originó en Cafayate, ubicada a 200 kilómetros al suroeste de la ciudad de Salta, mientras que ya entró en vigencia la emergencia ambiental, decretada por el Concejo Deliberante, por un plazo de 18 meses.



La ordenanza menciona la afectación de importantes superficies de bosque nativo y de especies protegidas, como el algarrobo, declarado de especial interés ecológico. En tanto, y ante la compleja situación, el gobierno provincial emitió un alerta nacional para reforzar el operativo de combate, mientras se espera la llegada de brigadistas y bomberos de otras provincias para colaborar en las tareas de control y contención de las llamas.



Cafayate, ubicada en el corazón de los Valles Calchaquíes, es una zona de atractivos turísticos, pero tambiés reconocida como una de las regiones vitivinícolas más importantes del país, debido a su producción de vinos de altura.



Agencia Noticias Argentinas.

