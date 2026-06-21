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Ballotaje

Presidencia de Colombia: ajustado triunfo de De la Espriella

El candidato de ultraderecha logra un 49,71 %, por encima del postulante izquierdista Iván Cepeda, que obtiene un 48,64 %.

Por redacción
| Hace 2 horas

El candidato de la alianza de ultraderecha Abelardo de la Espriella se impone segun cómputos parciales en el balotaje para la presidencia de Colombia, con 12.842.300 votos, un 49,71 %, por sobre el postulante izquierdista del oficialista Pacto Histórico, Iva Cepeda, que logra 12.566.595sufragios, con un 48,64 %.

 

Así lo indican los resultados parciales publicados en internet por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la entidad pública colombiana encargada de garantizar la identidad de los ciudadanos y organizar los procesos electorales, sobre un conteo del 63,42% de los votos.

 

Los ciudadanos colombianos concurrieron este domingo a las urnas para elegir quién ejercerá la presidencia a partir de su asunción el próximo 7 de agosto, para cumplir el mandato en el período 2026-2030. Hasta las 19.34 (hora de Argentina) se registraron 220.306 votos nulos y 425.677 en blanco. 

 

De la Espriella, un abogado ultraderechista, obtuvo la mayoría de votos en la primera vuelta electoral, y enfrenta quien salió segundo en esa oportunidad, Iván Cepeda, perteneciente al movimiento de izquierda que lidera el presidente Gustavo Petro.

 

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