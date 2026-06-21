Presidencia de Colombia: ajustado triunfo de De la Espriella

El candidato de la alianza de ultraderecha Abelardo de la Espriella se impone segun cómputos parciales en el balotaje para la presidencia de Colombia, con 12.842.300 votos, un 49,71 %, por sobre el postulante izquierdista del oficialista Pacto Histórico, Iva Cepeda, que logra 12.566.595sufragios, con un 48,64 %.

Así lo indican los resultados parciales publicados en internet por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la entidad pública colombiana encargada de garantizar la identidad de los ciudadanos y organizar los procesos electorales, sobre un conteo del 63,42% de los votos.

Los ciudadanos colombianos concurrieron este domingo a las urnas para elegir quién ejercerá la presidencia a partir de su asunción el próximo 7 de agosto, para cumplir el mandato en el período 2026-2030. Hasta las 19.34 (hora de Argentina) se registraron 220.306 votos nulos y 425.677 en blanco.

De la Espriella, un abogado ultraderechista, obtuvo la mayoría de votos en la primera vuelta electoral, y enfrenta quien salió segundo en esa oportunidad, Iván Cepeda, perteneciente al movimiento de izquierda que lidera el presidente Gustavo Petro.