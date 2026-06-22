Piden que urgente le pongan un freno al robo de ganado en los campos de San Luis

Los productores agropecuarios de la zona la amplia zona de los departamentos Pedernera y Pringles, se encuentran en estado de extrema alarma por el fuerte incremento de casos de abigeato y faena clandestina de bovinos. El conflicto escaló tras la indignación que generó la comercialización de carne ilegal expuesta abiertamente en redes sociales bajo la modalidad de un delivery de carne robada.

El principal punto de reclamo es la pérdida económica e impunidad. Los productores denuncian que la faena clandestina dentro de sus propios establecimientos rurales no solo destruye el stock ganadero provincial, sino que deja una profunda sensación de vulnerabilidad ante la falta de detenciones rápidas. Sostienen que ingresan a los campos, matan animales y se van sin que haya respuestas inmediatas de la fuerza policial.

La comercialización se hace por grupos de WhatsApp y plataformas digitales. Los delincuentes exhiben y coordinan la venta de los cortes cárnicos obtenidos de manera delictiva. Operan sin controles sanitarios y sin el amparo legal correspondiente, lo que además genera un riesgo para la salud pública.

Hay también una contradicción oficial sobre la magnitud del problema. Mientras las agrupaciones rurales exigen políticas de control severas y patrullajes permanentes de la Policía Rural, desde el ámbito gubernamental se ha minimizado históricamente la escala de este incremento delictivo. Esa diferencia de visiones aumenta la tensión entre el campo y el gobierno provincial.

Ante la desesperación, el sector agropecuario impulsó asambleas urgentes. Los vecinos mantienen un fluido intercambio de alertas para coordinar acciones legales y comunitarias frente al flagelo del cuatrerismo. Los productores piden que se garantice la presencia policial en la zona rural y que se avance en investigaciones que permitan desbaratar las redes que venden carne robada por redes sociales en San Luis.

“Del de vez en cuando pasamos a casos de abigeato casi todos los días”

Sandro Blangero que es el presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de Justo Daract, informó que es alarmante lo que está sucediendo en campos de Pedernera y de Pringles.

“Los hechos de abigeato son con total impunidad. Del de vez en cuando, pasamos a casi todos los días. Además de romper las tranqueras cortan los alambres lo que es un peligro porque hay riesgo de que se produzca alguna tragedia”, advirtió con mucha preocupación.

Sostuvo que los cuatreros se mueven como ‘panchos por su casa’. “Además del daño que hacen con los animales que encuentran en las orillas, cerca de los alambres, ahora se meten hasta los corrales y sacan la hacienda enlazada. Es gravísimo lo que está ocurriendo”.

Hartos de reclamar y de promesas

El titular de la Asociación Agrícola Ganadera de Justo Daract que es escandaloso e indignante lo que está sucediendo con el cuatrerismo y “cada vez es peor”, remarcó.

Dijo que frente a este flagelo han hecho todo tipo de reclamos y presentaciones, “Ya nos hemos cansado de denunciar y de las reuniones con promesas del Gobernador y de la Ministra de Seguridad”.

Frente a la angustiante situación que enfrentan ganaderos de La Toma, El Morro, Juan Llerena, Villa Mercedes y Justo Daract, entre otras localidades, dijo que urge que se implementen medidas efectivas, además necesitamos “el acompañamiento de los intendentes”.

Al profundizar sobre este pedido apuntó que “las carnicerías están identificadas, está todo identificado y se sabe lo que actúan en la zona”.

Finalmente comentó que es necesaria otra actitud de la Policía, “siempre se llega tarde” y, no pueden pretender que para actuar o investigar pidan testigos de los hechos de abigeato. “¿Qué testigo puede haber de un abigeato? Hace unos días llamaron para avisar que daban de baja una denuncia por falta de testigos”, reveló con bronca e impotencia.